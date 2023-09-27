Около 50 тысяч молоди ценной породы рыбы — нельмы выпустили в Сибирском федеральном округе. Мальки ценного вида рыб вырастили по заказу ООО «Манжерок» в рамках экологической акции курорта. Информацией об этом поделилась пресс-служба Сбера.

Экологическая акция курорта Сбера «Манжерок», в рамках которой в водные объекты Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна выпущены десятки тысяч мальков ценной рыбы, завершилась. На первом этапе более 15 тысяч мальков пресноводной рыбы семейства лососёвых были выпущены в реку Обь, вторым этапом курорт «Манжерок» зарыбил реку Томь. Более 33 тысяч мальков, весом чуть более 3,5 граммов каждый, стали обитателями сибирской реки.

Работы по искусственному воспроизводству молоди водных биоресурсов курорт проводил совместно с Верхнеобским территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству. Места для выпуска были выбраны с учетом гидрологических условий и наличий кормов. По мнению самих специалистов, мальки нельмы, выращенные в искусственных условиях, адаптированы к вирусам и заболеваниям, которые считаются опасными для мальков, родившихся в природе.

По словам генерального директора курорта «Манжерок» Владимира Щербинина, курорт «Манжерок», таким образом, не просто соблюдает все требования природоохранного законодательства и восполняет биоресурсы, но и заботится о будущем. «Сохранение окружающей среды для будущих поколений — неотъемлемая часть корпоративной культуры нашего курорта. Восстановление популяции особо ценных пород рыб — это часть экологической программы. Мы уверены, такая работа позволит сохранить биологическое разнообразие на десятки лет», — отметил Щербинин.

Ранее мы сообщали, что «Манжерок» вошел в число номинантов на премию «Горы России».