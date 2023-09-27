Как в Иркутской области планируют поддержать местные муниципалитеты?

В Законодательное собрание Иркутской области внесен законопроект, который предполагает увеличение налоговых отчислений в пользу местных муниципалитетов. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в своем телеграм-канале.

Источником финансирования станут поступления от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения (УСН). По действующему закону местным муниципалитетам передается 30% от этого налога. Новым законопроектом предлагается городским округам направлять 50%, а муниципальным округам — 75%.

Законодательством Новосибирской области установлен норматив отчислений от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в том числе минимального налога, в размере 50% для местных бюджетов муниципальных районов Новосибирской области и 16,5% для местных бюджетов городских округов Новосибирской области

«Такие изменения — важный шаг к укреплению сотрудничества местных властей и предпринимательства, мотивация для более тесного взаимодействия», — считает Игорь Кобзев. Предполагается, что результатом этих мероприятий в 2024 году станет увеличение поступлений в казну местных администраций на 2,1 млрд рублей.

Ранее «Континент Сибирь» рассказал о том, какое место занимает губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в рейтинге глав регионов страны.