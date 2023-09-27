Новосибирская прокуратура сочла незаконным постановление городской мэрии о возможности строительства многоэтажных жилых домов на территории фабрики «Синар» в центре Новосибирска. Информация об этом появилась в ТГ-канале надзорного ведомства.

Постановление «о проекте планировки территории, ограниченной улицами Фрунзе, Ипподромской, площадью Инженера Будагова, Красным проспектом, в Центральном и Октябрьском районах» было опубликовано муниципалитетом 30 августа этого года. Согласно приложению, содержащему непосредственно проект, на территории текстильного завода «Синар» разрешено строительство многоэтажных жилых домов высотой вплоть до 30 этажей.

Городская прокуратура дала оценку законности вышеупомянутого постановления мэрии: по мнению надзорного ведомства, нормативно-правовой акт противоречит требованиям ст. 42 ГПК РФ и нормативам градостростроительного проектирования, по причине того, что при наличии большого количества территории под застройку жилыми домами не предусматривает наличие мест для постройки учреждений образования и социальной инфраструктуры.

Сообщается, что прокурор города опротестовал незаконное решение мэрии. Напомним, застроить территорию швейной фабрики жилыми домами впервые предложили в конце 2021 года. Тогда речь шла о возведении жилого комплекса переменной этажности с встроенным детским садом на 50 мест, а новую школу, как сообщалось, предполагали построить рядом с ЖК «Флотилия».

Ранее мы сообщали о том, каким будет новый состав комиссии по согласованию архитектурно-градостроительного облика новых объектов в Новосибирске, утвержденный мэром города.