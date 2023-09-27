В 2023 году на развитие Новосибирска была направлена рекордная сумма: объём безвозмездных поступлений в бюджет города превысил 51 млрд рублей, что в полтора раза больше привлечённых в прошлом году средств. Учитывая это, мэрия будет жёстче требовать от подрядчиков выполнения всех обязательств. О таком заявлении мэра Новосибирска Анатолия Локтя на сессии Новосибирского горсовета сообщает пресс-служба мэрии.

«Вопросам развития Новосибирска – третьего города страны – уделяется повышенное внимание. Наш город активно участвует в реализации федеральных и региональных проектов, для этого привлекаются средства бюджетов разных уровней. Объём безвозмездных поступлений в этом году превышает 51 млрд рублей – максимальный за все прошлые годы. Это позволило нам расширить фронт благоустроительных работ в 2023 году. Это и общегородские дороги, развязки и парки, и работы по благоустройству, которых с нетерпением ждали избиратели. Я благодарю депутатов за то, что помогли привлечь в благоустройство города рекордную сумму», – подчеркнул градоначальник.

Привлечённые средства, в том числе, были направлены на ремонт 63 участков городской улично-дорожной сети. Дорога на дамбе ГЭС, Советское шоссе, Винаповский мост, проспект Дзержинского — на всех этих объектах дорожной сети уже проведен или еще ведется ремонт. Кроме того, в городе обновляют и тротуары — на ремонт 108 объектов выделено порядка 200 миллионов рублей. 2023 год, впервые за долгое время, ознаменовался масштабным ремонтом мостов и путепроводов — реконструкции подвергся десяток объектов этой категории. Идет работа по обновлению городских теплосетей, благоустройство более 200 придомовых территорий и капремонт в 438 многоквартирных домах. Не забыты и городские парки со скверами — парк в пойме Каменки, реконструкция «Крыльев Сибири», благоустройство Первомайского сквера, открытие парка «Арена» у нового ЛДС.

«К сожалению, не все подрядные организации ответственно подошли к выполнению контрактов, своих обязательств. Есть сегодня серьёзные вопросы к организации, которая занимается ремонтом Октябрьского моста. Также мы столкнулись с трудностями в начале реконструкции Первомайского сквера, кроме того, нам пытались помешать в реализации проекта по благоустройству территории между цирком и Нарымским сквером. Этот проект был одобрен на голосовании жителями Новосибирска, и мы продолжаем его реализацию», – сообщил мэр Новосибирска. – «В отношении тех подрядчиков, которые недобросовестно выполняют свои обязательства, мы будем принимать меры, будем делать выводы по результатам работ этого года».

Ранее мы сообщали, что новосибирский бассейн «Нептун» обещают открыть после реконструкции в первых числах октября.