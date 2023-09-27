Круглогодичный курорт «Манжерок» в горах Алтая стал участником национальной премии «Горы России». Горнолыжный комплекс вошел в число соискателей престижной награды сразу по девяти номинациям, включая «Лучший горнолыжный курорт» и «Лучший горнолыжный отель». Информацией об этом поделилась пресс-служба Сбера.

«Манжерок» — крупнейший горнолыжный курорт в Республике Алтай – расположен у подножия горы Малая Синюха. Трассы здесь обслуживаются современным подъемником гондольного типа. Три современные канатные дороги фирмы «Doppelmayr» доставят на вершину горы «Малая Синюха» в считаные минуты. Учебный склон оснащен 270-метровым траволатором — самым длинным ленточным подъемником в России.

Общая протяженность 23 горнолыжных трасс составляет 22 км. Их уклон варьируется от 6 до 23 градусов, в зависимости от уровня сложности. К 2025 году общую протяженность трасс планируется увеличить до 67 км.

Флагманом среди мест размещения курорта стал пятизвездочный отель, расположившийся у подножия горы Малая Синюха и обещающий принять лыжников и райдеров по самым высоким стандартам сервиса и гостеприимства.

Национальная премия «Горы России» основана в 2022 году при поддержке федеральных государственных и общественных организаций в области туризма. Согласно информации с официального сайта, премия проводится в целях развития горнолыжного туризма в России, продвижения культуры активного отдыха в горах и является социально значимым проектом в рамках развития национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».