Китайский автомобильный бренд Dongfeng нашел новых дилеров в Сибири

Российская компания «Моторинвест», которая стала новым дистрибьютором китайской марки Dongfeng, назначила первых официальных дилеров этого бренда в Сибири. Речь идет о Новосибирске и Красноярске.

Напомним, что ранее дистрибьютором Dongfeng в России была дочерняя структура самого китайского концерна — ООО «Дунфэн Мотор РУС». В то же время автомобили Voyah и Evolute, которые также относятся к Dongfeng, производились компанией «Моторинвест» и реализовывались в России через ее дилерскую сеть. В этом году на выставке «ИННОПРОМ-2023» в Екатеринбурге было объявлено о том, что ООО «Дунфэн Мотор РУС» передает ООО «Моторинвест» права на дистрибуцию и продвижение легковых моделей продуктовой линейки бренда Dongfeng на российском рынке, включая будущие новинки. Таким образом, ООО «Моторинвест» стало дистрибьютором автомобилей Dongfeng в России, возложив на себя обязательства по распространению, реализации, предоставлению услуг послепродажного, технического и гарантийного обслуживания, а также поставке комплектующих и аксессуаров на территорию РФ через авторизованные дилерские центры.

Легковая динейка марки Dongfeng в России, согласно сайту компании, состоит из седана Aeolus Shine Max и семейного кроссовера 580.

Компания «Моторинвест» до конца 2023 года объявляла о планах открыть до 60 новых точек обслуживания и продаж в различных городах. Первыми городами Сибири, где были назначены новые дилеры, стали Новосибирск и Красноярск. При этом, партнерами были выбраны компании, которые работают в этих городах с «Моторинвестом» по бренду Voyah.

Так, согласно сайту Dongfeng в России, официальным дилером марки в Новосибирске по легковой линейке была назначен «Мегапарк» (официальный дилер Livan, Kia в Новосибирске, входит в ГК «Альт-Парк»). В самой компании подтвердили «Континенту Сибирь» эту информацию, добавив, что салон запущен, а автомобили Dongfeng поступили на этой неделе. Территориально Dongfeng расположился на Ватутина в здании напротив «Меги», которое занимают Livan и Kia.

Стоит отметить, что ранее, при прежнем дистрибьюторе, у Dongfeng было трое официальных дилеров в Новосибирске ─ «Сармат» с салоном на Богдана Хмельницкого, «Патриот Авто» с салоном на Бердском шоссе, «Автомир» с салоном на Станционной. На сегодня ни один из этих дилеров не присутствует на сайте Dongfeng. В компании «Сармат» «Континенту Сибирь» подтвердили информацию о прекращении работы с Dongfeng по линейке легковых автомобилей.

Что касается Красноярска, то официальными дилерами в этом городе назначены «Медведь Холдинг» (официальный дилер Volkswagen, Skoda, Hyundai, Genesis, Peugeot, Citroen, BMW, Suzuki, Mitsubishi, Lada, Toyota, Lexus, Geely, Chery, Omoda, Jaecoo, IXEN (Forthing), Livan, Dongfeng, Haval в Красноярском крае, Хакасии, Новосибирской области, Алтайском крае, Кузбассе и Томской области) и ГК «Арсенал» (официальный дилер Jaguar, Land Rover, Audi, Mazda, Haval, Jetour, Evolute, Voyah, Dongfeng, JAC, Hisun в Красноярске). Оба дилера подтвердили эту информацию. Салон «Медведь Холдинг» уже открыт на Копылова, где продолжит свою работу сервис немецкой марки Volkswagen. В свою очередь дилерский центр Dongfeng группы компаний «Арсенал» находится в стадии запуска.

Что касается брендов Evolute и Voyah, то ранее в «Моторинвесте» говорили «Континенту Сибирь», о планах по расширению дилерской сети в других крупных сибирских городах кроме Новосибирска и Красноярска, но «не в самое ближайшее время».

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