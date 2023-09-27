Группа «Интерфакс» в рамках проекта «Национальный рейтинг университетов» провела оценку образовательных программ российских вузов по предпринимательству. Новосибирский государственный университет (НГУ) впервые занял второе место, в тройку лидеров также вошли Университет «Синергия» и Сибирский федеральный университет. Информацией об этом поделилась пресс-служба вуза.

Методика оценки была преимущественно основана на результатах анкетирования руководителей программ, работников, студентов и выпускников вузов. Особое внимание уделялось наличию собственных учебно-методических разработок, использованию матрицы предпринимательских компетенций, созданию студентами собственного бизнеса и управлению его развитием.

Предпринимательское образование в НГУ начало активно развиваться с 2018 года, когда был заключен лицензионный договор с АО «РВК» на преподавание дисциплины «Инновационная экономика и технологическое предпринимательство». В этом же году в магистратуре экономического факультета стартовала дисциплина «Экономика предпринимательства». В 2019-2020 годах в рамках программы ТОП 5-100 в НГУ реализовывался проект «Развитие системы предпринимательского образования» на базе экономического факультета, одним из результатов которого стал запуск полноценной магистерской программы «Инновационное предпринимательство и менеджмент». Для участия в рейтинге оценивалась именно эта образовательная программа.

«Приятно осознавать, что программа была высоко оценена выпускниками-магистрами. Важную роль играет то, что среди наших преподавателей много бизнес-практиков, сочетающих ценный практический опыт и достойный уровень методической проработки дисциплин. Ну и, конечно, тесные связи с организациями реального бизнеса и инновационной инфраструктуры: Академпарком, Новосибирским областным инновационным фондом, ГК «ЭФКО», резидентами Технопарка, Бизнес-инкубатора и другими», — комментирует кандидат экономических наук, доцент кафедры менеджмента экономического факультета НГУ Елена Алябина.

В прошлом году заработала Стартап-студия НГУ, через организованный в рамках которой акселератор студенческих проектов .catalyst за 2022 год прошло 72 студенческих команды. По информации руководителя Стартап-студии Марии Галямовой резидентами новосибирского Академпарка стали уже более 30 студенческих стартапов.

Ранее мы сообщали, что строительство первой очереди кампуса НГУ пересекло «экватор» — объем выполненной работы, по информации застройщика, превысил 50%.