Новосибирский центр «Мой бизнес» и региональный минпромторг запускают новый поток «Школы торговли»

5 октября 2023 года в Новосибирске стартует образовательное мероприятие для местных товаропроизводителей «Школа торговли». Проект, реализуемый в регионе более 5 лет, призван улучшить качество диалога между ритейлерами и локальными производителями.

По данным центра «Мой бизнес», стать участником программы могут действующие предприниматели (ИП и юрлица, зарегистрированные на территории Новосибирской области).

Участников обучат работе с торговыми сетями, выходу на маркетплейсы, проработке стратегии развития, вопросам маркетинга и брендинга. Кроме того, «Школа торговли» выступает платформой для коммуникации производителей, представителей власти, общественных организаций, торговых сетей и признанных экспертов отрасли.

В ходе мероприятий очередного потока «Школы торговли» планируется рассмотреть актуальные темы: трансформация сферы ритейла в текущих экономических условиях, изменения в потребительском поведении в 2023 году, актуальные маркетинговые стратегии, инструменты продаж на маркетплейсах, экспорт и импорт товаров в Китай.

Традиционно спикерами «Школы торговли» выступят представители федеральных и региональных торговых сетей, маркетплейсов, аналитики, действующие производители, узкоспециализированные эксперты.

В рамках проекта участников ждут мероприятия различных форматов: нетворкинг, открытые дискуссии, мастер-классы, пленарные сессии, лекции, экскурсии на крупные производства. Встречи будут проходить очно в Новосибирске.

Открытие программы пройдет 5 октября в правительстве Новосибирской области. Перед участниками выступят глава минппромторга региона Андрей Гончаров, его заместитель Максим Останин, заместитель руководителя центра «Мой бизнес» Татьяна Широцкая, руководитель направления по работе с ритейлом NielsenIQ Сибири и Дальнего Востока Мария Гаранина, основатель Агентства деловых мероприятий Анна Дмитриева.

Взаимодействию торговых сетей и поставщиков в новых реалиях рынка будет посвящен круглый стол, который пройдет 14 октября. В нем примут участие представители «Ашана», «Магнита», «Пятерочки», «Продсиба», «Гектора».

Регистрация на «Школу торговли» доступна по ссылке. Ознакомиться с полной программой можно по ссылке.

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