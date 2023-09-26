Начальника отдела по управлению земельными ресурсами министерства экономического развития и имущественных отношений Республики Алтай, предпринимателя, а также сотрудников полиции задержали за получение взятки в размере 8 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.

«Задержан начальник отдела по управлению земельными ресурсами министерства экономического развития и имущественных отношений Республики Алтай, а также несколько сотрудников полиции региона и руководитель коммерческой организации. Указанные лица в составе преступной группы получили от предпринимателя взятку в виде денежных средств в сумме 8 млн рублей за беспрепятственное оформление документов по выкупу земельного участка в собственность», — сообщили в пресс-службе ведомства. Цитату приводит ТАСС.

Фигуранты заключены под стражу, в отношении них возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что на Алтае за взятку осудят экс-главврача станции переливания крови.