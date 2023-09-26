Основная масса «народных избранников» предпочли не реагировать на слова высокопоставленного представителя российской власти о том, что его сын «правильно сделал», «побив» заключённого. Всего двое сибирских депутатов в соцсетях осудили выложенное главой Чечни Рамзаном Кадыровым видео с избиением подследственного.

Глава Чечни Рамзан Кадров 25 сентября около 18:00 (по Московскому времени) выложил ролик, на котором видно, как один человек бьёт другого. Из комментария Кадырова следует, что это избиение «Адамом Кадыровым сжигателя Священного Корана Никиты Журавеля». Руководитель субъекта РФ пишет : «Побил и правильно сделал. я считаю, что посягнувший на любое Священное Писание, в том числе демонстративно сжигающий его, оскорбивший этим десятки миллионов граждан нашей большой страны, должен понести суровое наказание.[…] Без преувеличения, да, я горжусь поступком Адама. Его всегда отличало желание расти не среди сверстников, а среди более старших, благодаря чему у него формируются взрослые идеалы чести, достоинства и защиты своей религии. Уважаю его выбор».

Ролик вызвал большой резонанс. Но на момент публикации этой новости высказались о видео и словах Кадырова по поводу поступка его сына лишь двое депутатов от Сибирского федерального округа. Вечером 25 сентября после появления записи Кадырова федеральный парламентарий Ксения Горячева («Новые люди», представляет Санкт-Петербург, Тюменскую и Новосибирскую области) назвала произошедшее «опасным прецедентом для всей страны». Депутат ГД напомнила , что ни одной статьёй уголовного кодекса в качестве наказания не предусмотрены самосуд и бесконтрольное насилие.

Единоросс, председатель комитета Заксобрания Красноярского края по строительству, ЖКХ и вопросам ГО и ЧС Алексей Кулеш назвал видео, которое выложил глава российского региона Рамзан Кадыров, жутким. «Не тем, что в СИЗО избивают заключённого — мы знаем, что такие случаи нередки. Жуткое не тем, что человека избивают из соображений религиозной ненависти. И не тем, что избивает, по сути ребёнок, но с недетской жестокостью. Жуткое тем, что публикует видео глава российского региона, публикует, внутренне ликуя и одобряя поступок своего сына, публикует с полным пониманием того, что ничего за этим видео не последует. Задайте себе вопрос: можно ли представить, что такое видео со своим сыном разместит (с таким же комментарием) глава любого другого региона России?»

Буквально за минуту до того, как Кадыров выложил пост о своём 15-летнем сыне, избивающем заключённого, экс-губернатор Тувы, вице-спикер Госдумы Шолбан Кара-оол успел поздравить с днём рождения первого заместителя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, депутата от Чечни Адама Делимханова и сообщить, что дарит ему «лучший тувинский нож». Делимханов считает поступок сына Кадырова «правильным и справедливым».