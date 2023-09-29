2 октября 2023 года в камерном зале Новосибирской государственной филармонии состоится мероприятие в честь 100-летнего юбилея крупнейшей типографии Сибири и Дальнего Востока «Советская Сибирь», являющейся одним из лидеров полиграфической отрасли России.

Издательско-типографское объединение «Советская Сибирь» появилось в Новосибирске в соответствии с решением Сибревкома от 1 октября 1923 года на основе объединения типографий «Советская Сибирь» и редакций газеты «Советская Сибирь» и журнала «Жизнь Сибири». К 1931 году издательство «Советская Сибирь» обеспечивала издание 14 наименований газет. В начале Великой Отечественной войны в связи с тем, что печатники, наборщики и другие специалисты ушли на фронт, выпуск печатной продукции резко сократился, но в победном 1945-м увеличился сразу вдвое.

В послевоенные годы работники издательства продолжали самоотверженно трудиться. Особенно тяжелыми были условия труда в газетном цехе. Намного улучшились условия ротационеров в 1965-1966 годах, после ввода в эксплуатацию газетного корпуса в Кировском районе. Поэтапно сдавались производственные корпуса нового комплекса в Кировском районе. Окончательный переезд издательства из старого здания на ул. Советская, 6 в новый комплекс по адресу Немировича-Данченко, 104 состоялся в 1973 году, когда сдали 12-ти этажный редакционный корпус. В 1975 году был сдан в эксплуатацию журнальный корпус. Первый номер журнала «Здоровье» способом глубокой печати отпечатали в марте 1976 года До перестройки в журнальном корпусе печатались ежемесячно 14 млн центральных журналов, таких как «Здоровье», «Крестьянка», «Работница».

Реконструкция газетного производства на предприятии началась в 1985 году. Условия были непростыми и включали в себя полную замену формного и печатного оборудования высокой печати на офсетное при сохранении тиражей и графиков выпуска газет. Позже был смонтирован газетный агрегат для цветной печати газет.

На сегодня предприятие значительно расширило свою географию деятельности и представлено на пяти производственных площадках: в Новосибирске, Кемерово, Омске, Иркутске и Красноярске. АО «Советская Сибирь» является универсальной типографией, диверсифицированной как по регионам присутствия, так и по видам деятельности.

«23 года назад я пришел работать на предприятие. Тогда его выручка составляла 100 млн рублей в год, при численности штата в 850 человек. По состоянию на сегодняшний день численность сотрудников составляет порядка 300 человек, причем это число образовано не только новосибирским персонал, но и теми, кто работает на удаленных производственных участках. Выручка компании превышает 1 млрд рублей в год. На предприятии была проведена серьезная модернизация, которая привела к росту производительности труда: объемы производства выросли, в то время как количество задействованных штатных единиц сократилось, что является естественным процессом, когда на предприятии появляется новое оборудование», — рассказал в разговоре с «Континентом Сибирь» исполнительный директор госпредприятия Вячеслав Корягин.

В настоящий момент основными направлениями деятельности предприятия являются: газетное производство, производство рекламно-акцидентной продукции, книжное производство.

Редакция «Континента Сибирь» поздравляет коллектив типографии со знаменательным событием — 100-летним юбилеем «Советской Сибири»!