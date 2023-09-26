Сумма реализации первичного жилья в августе 2023 года в Новосибирске достигла максимальной отметки и составила 15 млрд рублей. Такие данные приводит экосистема девелоперов One Company на основании собственных исследований и аналитики Росреестра и наш.дом.рф.

В эту категорию жилья входит первичная недвижимость, купленная по договорам долевого участия. Показатель августа побил рекорд июля, причем сразу на 30%: тогда новосибирцы купили квартир на 11,6 млрд рублей. Впечатляющим выглядит сравнение с объемом продаж в январе 2023 года: август вырос к январю сразу в 2,6 раза.

В натуральном выражении рынок также растет. По данным Росреестра, в августе по договорам долевого участия было продано 4 534 объекта, из них 3 509 – жилые. Это самый высокий результат с декабря 2014 года, то есть, за последние 9 лет. При этом средняя стоимость недвижимости, наоборот, снизилась на 6% с 6,2 млн рублей в январе до 5,8 млн рублей в августе.

«Показатели августа можно назвать историческими. И это на фоне повышения ключевой ставки ЦБ в августе до 12%. В сентябре на очередной заседании ЦБ повысил ставку еще на 100 б.п. до 13% годовых ввиду инфляционного давления в российской экономике. На фоне текущей ситуации инвестиции в квадратные метры – стабильный вариант вложения денежных средств. Несмотря на рост ключевой ставки, реальные ставки по ипотеке остаются на достаточно низком уровне благодаря программам, которые предлагает государство, и схемам оплаты от застройщиков. Поэтому, уже традиционно, лучшим временем для покупки квартиры остается сейчас» — прокомментировал основатель One Company Айрат Ямаев.