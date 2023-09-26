Стало известно, какой сибирский регион будет лидером страны по приросту заработной платы

Согласно данным Министерства экономического развития России «положительная среднегодовая динамика номинальной заработной платы в 2023–2026 годах по базовому варианту прогнозов» ожидается во всех субъектах РФ. Ряд регионов Сибирского федерального округа (СФО) входит в число лидеров прогноза по этому показателю.

По информации, содержащейся в докладе «Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», в первом полугодии 2023 года наибольший рост номинальной заработной платы продемонстрировали Оренбургская область (+22,9% к предыдущему году), Курганская область (+21,0%) и Алтайский край (+20,2%).

Наибольший рост показателя в среднесрочной перспективе ожидается в Кемеровской (+11,1%) и Челябинской (+10,8%) областях, а также в Республике Дагестан (+10,6%). Лидерство Кузбасса специалисты связывают с развитием угольной промышленности и химического комплекса в регионе.

В числе 15 регионов, лидирующих по среднегодовому темпу роста зарплаты в 2023-2026 годах, согласно прогноза Минэкономразвития, присутствуют ещё два сибирских региона: на 9 и 12 местах — Алтайский край (+9,9%) и Новосибирская область (+9,2%).

Столичные города России, Москва и Санкт-Петербург, не вошли в число субъектов с самым высоким ожидаемым ростом зарплаты. По данным прогноза, здесь он составит 7,9% и 8,4% соответственно. Это объясняется тем, что в столицах достигнут высокий уровень доходов населения и конкуренции на рынке труда.

Ранее «Континент Сибирь» рассказал, какие места достались сибирским регионам во всероссийском рейтинге высоких зарплат.