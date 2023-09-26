Стало известно, какой сибирский регион будет лидером страны по приросту заработной платы

Игорь Черных
 
Фото из архива «Континента Сибирь»

Согласно данным Министерства экономического развития России «положительная среднегодовая динамика номинальной заработной платы в 2023–2026 годах по базовому варианту прогнозов» ожидается во всех субъектах РФ. Ряд регионов Сибирского федерального округа (СФО) входит в число лидеров прогноза по этому показателю.

По информации, содержащейся в докладе «Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», в первом полугодии 2023 года наибольший рост номинальной заработной платы продемонстрировали Оренбургская область (+22,9% к предыдущему году), Курганская область (+21,0%) и Алтайский край (+20,2%).

Наибольший рост показателя в среднесрочной перспективе ожидается в Кемеровской (+11,1%) и Челябинской (+10,8%) областях, а также в Республике Дагестан (+10,6%). Лидерство Кузбасса специалисты связывают с развитием угольной промышленности и химического комплекса в регионе.

В числе 15 регионов, лидирующих по среднегодовому темпу роста зарплаты в 2023-2026 годах, согласно прогноза Минэкономразвития, присутствуют ещё два сибирских региона: на 9 и 12 местах — Алтайский край (+9,9%) и Новосибирская область (+9,2%).

Столичные города России, Москва и Санкт-Петербург, не вошли в число субъектов с самым высоким ожидаемым ростом зарплаты. По данным прогноза, здесь он составит 7,9% и 8,4% соответственно. Это объясняется тем, что в столицах достигнут высокий уровень доходов населения и конкуренции на рынке труда.

Ранее «Континент Сибирь» рассказал, какие места достались сибирским регионам во всероссийском рейтинге высоких зарплат.

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