Кемеровский областной суд завершил рассмотрение уголовного дела по факту пожара в ТРЦ «Зимняя вишня», и оставил без изменений основную часть приговора экс-начальнику инспекции Госстройнадзора Кузбасса Танзиле Комковой, её сыну Эдуарду, подчинённой Светлане Шенгерей, и экс-директору ООО «ИСК «Ресурс» Никите Чередниченко. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Указано в части назначенного осужденной Т. Комковой и Н. Чередниченко дополнительного наказания в виде ограничения свободы на невозможность выезжать за пределы территории муниципального образования, в котором они будут проживать после отбытия наказания в виде лишения свободы, без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы», — говорится в сообщении суда.

В отношении Никиты Чередниченко исключено дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях сроком на 3 года, а также назначено окончательное наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом размере 70 500 000 рублей, с ограничением свободы на срок 1 год, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением управленческих функций в коммерческих организациях на 10 лет.

Этот же приговор в части обращении взыскания на арестованное имущество Чередниченко, Комковой и Комкова отменён, однако сохранён арест на имущество до исполнения приговора в части назначенного штрафа. «В остальной части приговор Центрального районного суда г. Кемерово от 20 декабря 2021 года оставлен без изменения, апелляционные жалобы — без удовлетворения», — добавили в суде.

По данным следствия, с марта 2013 года по март 2014 года Танзиля Комкова вместе с сыном Эдуардом и директором ООО «ИСК «Ресурс» Никитой Чередниченко получили от застройщика – гендиректора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Вячеслава Вишневского 7 млн руб. За эти деньги Комкова не привлекла к ответственности компанию, проводившую реконструкцию здания торгового центра без разрешения на строительство и с нарушением требований проектной документации. Средства были перечислены на счёт ООО «ИСК «Ресурс» по фиктивному договору на оказание услуг и обналичены.

Кроме того, по версии правоохранителей, Комкова и Шенгерей не приняли мер по устранению строительных нарушений, выявленных в здании после проверки в марте 2014 года.

Оглашение приговора по делу началось 20 декабря 2021 года. Обвинение потребовало для Комковой 21 года лишения свободы со штрафом 450 млн руб., для её сына Эдуарда – 12 лет колонии со штрафом 420 млн руб., для Чередниченко – 18 лет заключения со штрафом 420,4 млн руб., для Шенгерей – восьми лет колонии.

Приговор по первому уголовному делу о пожаре был вынесен в конце октября. Его фигурантами стали экс-директор компании-собственника ТРЦ «Зимняя вишня» Юлия Богданова, технический директор торгово-развлекательного центра Георгий Соболев, управляющая ТРЦ Надежда Судденок, охранник Сергей Антюшин, руководитель компании «Системный интегратор», обслуживающей пожарную сигнализацию в ТРЦ, Игорь Полозиненко, его подчинённый Александр Никитин, начальник пожарного караула Сергей Генин и руководитель тушения пожара Андрей Бурсин. Они получили от шести до 14 лет лишения свободы по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), ч. 3 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности) и ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность) в зависимости от роли каждого.

Пожар в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» произошёл 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, среди них 37 детей.