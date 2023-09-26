Игорь Яковлев, который занимался выборами при двух губернаторах Новосибирской области, уходит из регионального правительства.

Как стало известно корреспонденту «Континента Сибирь» от трёх источников, вице-губернатор Новосибирской области Игорь Яковлев написал заявление на отпуск с последующим увольнением. В сентябре «КС» прогнозировал его уход после переизбрания Андрея Травникова губернатором.

Собеседники редакции полагают, что Игоря Яковлева больше нет в числе потенциальных кандидатов в сити-менеджеры Новосибирска, который придёт на место последнего избранного мэра города после отмены выборов.

Респонденты редакции не располагают сведениями, в какую сферу уходит Игорь Яковлев. Ранее «Континент Сибирь» допускал, что он сосредоточится на бизнесе. Один из представителей руководства «Единой России» отметил в разговоре с корреспондентом «Континента Сибирь», что по его данным, вице-губернатор собирается покинуть город, но не уточнил, идёт ли речь о переезде в пределах России.

Также источники редакции пока не готовы говорить, подыскивает ли губернатор преемника Игорю Яковлеву в правительстве или эта должность попадёт под упразднение.

«Континент Сибирь» направил Игорю Яковлеву вопросы о его рабочих планах, к моменту публикации вице-губернатор сообщение прочёл, но не ответил.

Игорь Яковлев работает в региональной исполнительной власти с 2015 года. До 2016-го был заместителем министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области. В 2016 году экс-глава Новосибирской области Владимир Городецкий назначил Яковлева министром регионально политики. В 2020 году, когда регион уже возглавлял Андрей Травников, Игорь Яковлев, оставаясь министром региональной политики, получил статус заместителя председателя правительства, который курирует вопросы региональной политики и подчиняющимся непосредственно губернатору. В 2022 году глава области назначил новым министром регионполитики Андрея Клюзова. Яковлев переместился в вице-губернаторы. До 2015 года Игорь Яковлев работал в структурах муниципальной власти: 2006-2009 гг. был первым заместителем главы администрации Октябрьского района Новосибирска.

2009-2013 гг. — главой администрации Октябрьского района Новосибирска.

2013-2014 гг. — главой администрации Центрального округа (Железнодорожный, Заельцовский и Центральный районы) Новосибирска.

Сейчас на портале правительства Новосибирской области фамилии Яковлева нет в перечне членов региональной исполнительной власти, остальные пока значатся в статусе временно исполняющих обязанности. После переизбрания губернатора (это произошло две недели назад) согласно регламенту члены правительства подают в отставку и ждут переутверждения или кадровых ротаций.

Глава региона Андрей Травников ранее говорил, что кадровых перестановок в ближайшее время не последует, все чиновники продолжают работу. В четверг, 28 сентября, областные парламентарии должны утвердить четырёх членов правительства, назначение которых губернатор согласует с Заксобранием. По информации «Континента Сибирь», сюрпризов ждать не стоит: депутаты планируют одобрить продолжение работы Юрия Петухова на посту первого вице-губернатора, Виталия Голубенко — вице-премьером–министром финансов и налоговой политики, Алексея Колмакова — министром строительства и Анатолия Костылевского — министром транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области.

Также ранее «Континент Сибирь» сообщал, что Заксобрание Новосибирской области откроет новый политический сезон с лишения мандата члена фракции «Единая Россия» Глеба Поповцева. Парламентарий написал заявление о добровольном сложении депутатских полномочий.