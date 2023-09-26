Новосибирское правительство покидает политический вице-губернатор

Елена Аникина
 
Игорь Яковлев. Фото Михаила Перикова
Игорь Яковлев. Фото Михаила Перикова

Игорь Яковлев, который занимался выборами при двух губернаторах Новосибирской области, уходит из регионального правительства.

Как стало известно корреспонденту «Континента Сибирь» от трёх источников, вице-губернатор Новосибирской области Игорь Яковлев написал заявление на отпуск с последующим увольнением. В сентябре «КС» прогнозировал его уход после переизбрания Андрея Травникова губернатором.

Собеседники редакции полагают, что Игоря Яковлева больше нет в числе потенциальных кандидатов в сити-менеджеры Новосибирска, который придёт на место последнего избранного мэра города после отмены выборов.

Респонденты редакции не располагают сведениями, в какую сферу уходит Игорь Яковлев. Ранее «Континент Сибирь» допускал, что он сосредоточится на бизнесе. Один из представителей руководства «Единой России» отметил в разговоре с корреспондентом «Континента Сибирь», что по его данным, вице-губернатор собирается покинуть город, но не уточнил, идёт ли речь о переезде в пределах России.

Также источники редакции пока не готовы говорить, подыскивает ли губернатор преемника Игорю Яковлеву в правительстве или эта должность попадёт под упразднение.

«Континент Сибирь» направил Игорю Яковлеву вопросы о его рабочих планах, к моменту публикации вице-губернатор сообщение прочёл, но не ответил.

Игорь Яковлев работает в региональной исполнительной власти с 2015 года. До 2016-го был заместителем министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области. В 2016 году экс-глава Новосибирской области Владимир Городецкий назначил Яковлева министром регионально политики. В 2020 году, когда регион уже возглавлял Андрей Травников, Игорь Яковлев, оставаясь министром региональной политики, получил статус заместителя председателя правительства, который курирует вопросы региональной политики и подчиняющимся непосредственно губернатору. В 2022 году глава области назначил новым министром регионполитики Андрея Клюзова. Яковлев переместился в вице-губернаторы.

До 2015 года Игорь Яковлев работал в структурах муниципальной власти: 2006-2009 гг. был первым заместителем главы администрации Октябрьского района Новосибирска.
2009-2013 гг. — главой администрации Октябрьского района Новосибирска.
2013-2014 гг. — главой администрации Центрального округа (Железнодорожный, Заельцовский и Центральный районы) Новосибирска.

Сейчас на портале правительства Новосибирской области фамилии Яковлева нет в перечне членов региональной исполнительной власти, остальные пока значатся в статусе временно исполняющих обязанности. После переизбрания губернатора (это произошло две недели назад) согласно регламенту члены правительства подают в отставку и ждут переутверждения или кадровых ротаций.

Глава региона Андрей Травников ранее говорил, что кадровых перестановок в ближайшее время не последует, все чиновники продолжают работу. В четверг, 28 сентября, областные парламентарии должны утвердить четырёх членов правительства, назначение которых губернатор согласует с Заксобранием. По информации «Континента Сибирь», сюрпризов ждать не стоит: депутаты планируют одобрить продолжение работы Юрия Петухова на посту первого вице-губернатора, Виталия Голубенко — вице-премьером–министром финансов и налоговой политики, Алексея Колмакова — министром строительства и Анатолия Костылевского — министром транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области.

Также ранее «Континент Сибирь» сообщал, что Заксобрание Новосибирской области откроет новый политический сезон  с лишения мандата члена фракции «Единая Россия»  Глеба Поповцева. Парламентарий написал заявление о добровольном сложении депутатских полномочий.

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