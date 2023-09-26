В Кемеровской области – Кузбассе перед судом предстанут бывший директор муниципального унитарного предприятия и бывший бухгалтер коммерческой организации, обвиняемые в растрате в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по региону.

Завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего бывшего директора одного из муниципальных унитарных предприятий Новокузнецкого района и 45-летнего бывшего бухгалтера коммерческой организации.

По версии следствия, 40-летний фигурант, занимая должность директора одного из муниципальных унитарных предприятий Новокузнецкого района, предложил своему знакомому 45-летнему бухгалтеру одной из сбытовых компаний похитить вверенные ему денежные средства, оплатив фиктивно выполненные работы по договору возмездного оказания услуг, заключенному без согласования с администрацией Новокузнецкого муниципального района.

45-летний обвиняемый согласился на предложение и в период с июля 2016 года по июнь 2021 года составлял акты о якобы оказанных коммерческой фирмой услугах по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем коммерческого учета электроэнергии потребителей и по выявлению бездоговорного и безучетного потребления энергии, при этом сообщал директору энергосбытовой организации недостоверные сведения о выполнении обязательств по договору.

Получая подписанные акты выполненных работ, ничего неподозревающий бухгалтер МУП, производил по ним оплату. Таким образом фигуранты похитили у предприятия более 12 млн. 600 тысяч рублей.

Судом наложен арест на фактически принадлежащее 40-летнему обвиняемому и переданное им по мнимой сделке близкому родственнику имущество стоимостью порядка 10 млн. рублей. Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что Олега Митволя приговорили к 4 с половиной годам колонии за хищение 950 млн рублей.