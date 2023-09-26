Депутат горсовета Новосибирска стал помощником парламентария Дмитрия Савельева

Депутат Горсовета Новосибирска Владислав Люмин стал штатным помощником депутата Госдумы РФ Дмитрия Савельева. Об этом рассказал Савельев в своем ТГ-канале.

«Уверен, что мы сможем внести заметный вклад в развитие местного отделения партии «Единая Россия» Заельцовского района Новосибирска!», — уточнил депутат.

Владислав Люмин избирался по округу №9 от партии «Единая Россия» и является заместителем председателя постоянной комиссии по научно-производственному развитию и предпринимательству и член постоянной комиссии по местному самоуправлению. Работу в Горсовете он продолжит.

Напомним, что ранее стал известен состав комиссии по архитектурно-градостроительному облику Новосибирска.