Депутат горсовета Новосибирска стал помощником парламентария Дмитрия Савельева

Алёна Золотова
 
Депутат горсовета Новосибирска стал помощником парламентария Дмитрия Савельева
Фото из ТГ-канала Дмитрия Савельева

Депутат Горсовета Новосибирска Владислав Люмин стал штатным помощником депутата Госдумы РФ Дмитрия Савельева. Об этом рассказал Савельев в своем ТГ-канале.

«Уверен, что мы сможем внести заметный вклад в развитие местного отделения партии «Единая Россия» Заельцовского района Новосибирска!», — уточнил депутат.

Владислав Люмин избирался по округу №9 от партии «Единая Россия» и является заместителем председателя постоянной комиссии по научно-производственному развитию и предпринимательству и член постоянной комиссии по местному самоуправлению. Работу в Горсовете он продолжит.

Напомним, что ранее стал известен состав комиссии по архитектурно-градостроительному облику Новосибирска.

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