Инспекторы Охотнадзора Хакасии задержали на территории республики четырех человек, незаконно охотившихся на краснокнижных соколов. Задержанные оказались гражданами Сирии. Информацию об этом распространило минприроды Хакасии.

Сообщается, что браконьеров задержали в минувшую субботу неподалеку от села Соленоозерное при поддержке сотрудников ГИБДД. В двух автомобилях, на которых передвигались сирийцы, при досмотре обнаружили снаряжение для ловли хищных птиц: силки, наголовники, а также коробку с голубями, которых, судя по всему, планировалось использовать как живую приманку.

Также сообщается, что при себе у задержанных было оружие и разрешение на ловлю пернатой дичи. В их отношении составили 4 административных протокола по ст. 8.35 КоАП. Штраф за действия, которые могут привести к гибели и сокращению численности внесенных в Красную книгу видов птиц составляет всего 5000 рублей.

Как сказано в сообщении, некоторое время назад в Омской области была пресечена контрабанда восьми сапсанов, пойманных на территории республики Хакасия. Подозреваемые по этому делу помещены под стражу.

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