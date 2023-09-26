В Хакасии сирийцев-браконьеров, охотившихся нa краснокнижных coкoлoв, оштрафовали на 5 тысяч рублей

Павел Ганьшин
 
Сокол
Изображение от wirestock на Freepik

Инспекторы Охотнадзора Хакасии задержали на территории республики четырех человек, незаконно охотившихся на краснокнижных соколов. Задержанные оказались гражданами Сирии. Информацию об этом распространило минприроды Хакасии.

Сообщается, что браконьеров задержали в минувшую субботу неподалеку от села Соленоозерное при поддержке сотрудников ГИБДД. В двух автомобилях, на которых передвигались сирийцы, при досмотре обнаружили снаряжение для ловли хищных птиц: силки, наголовники, а также коробку с голубями, которых, судя по всему, планировалось использовать как живую приманку.

Также сообщается, что при себе у задержанных было оружие и разрешение на ловлю пернатой дичи. В их отношении составили 4 административных протокола по ст. 8.35 КоАП. Штраф за действия, которые могут привести к гибели и сокращению численности внесенных в Красную книгу видов птиц составляет всего 5000 рублей.

Как сказано в сообщении, некоторое время назад в Омской области была пресечена контрабанда восьми сапсанов, пойманных на территории республики Хакасия. Подозреваемые по этому делу помещены под стражу.

Ранее мы сообщали, что Сергей Сокол стал председателем Верховного Совета Хакасии.

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