Стало известно, кто персонально отвечает за «лицо» Новосибирска. Мэр города Анатолий Локоть утвердил состав комиссии по согласованию архитектурно-градостроительного облика новых объектов в Новосибирске. В него вошли представители муниципалитета и известные архитекторы города.

Как рассказывал «Континент Сибирь», с 1 сентября мэрия Новосибирска по федеральному законодательству получила право согласовывать архитектурно-градостроительный облик зданий. 28 июня сессия Совета депутатов Новосибирска одобрила изменения в правила землепользования и застройки, согласно которым строительные компании должны будут согласовывать с муниципалитетом фасады, подсветку, цветовые решения будущих объектов и другие аспекты.

Для согласования архитектурно-градостроительного облика объектов капитального строительства создана специальная комиссия, состав которой из 10 человек 20 сентября утвердил глава Новосибирска.

Ранее, начальник управления художественного облика города Олег Хорошунов в интервью «Континенту Сибирь» отмечал, что муниципалитет установил четкие критерии, разработанные на основе рекомендаций Минстроя России. «Определены две зоны, к каждой из которых будут требования по этажности, цветовому оформлению, обязательности архитектурной подсветки, по высоте первых этажей, каким должно быть остекление и так далее. По уровню требований к внешнему виду объектов Новосибирск, пожалуй, будет первым городом с таким серьезным подходом к архитектурному облику зданий, которые планируют строить», – рассказал начальник управления художественного облика города. Он также подчеркнул, что нормативные сроки для согласования – короткие. «В течение 10 дней со дня подачи заявки мы должны будем провести комиссию, которая выдаст заключение», – рассказал чиновник.

В состав комиссии по согласованию архитектурно-градостроительного облика объектов капитального строительства вошли: заместитель начальника департамента строительства и архитектуры — главный архитектор города, председатель комиссии Александр Ложкин, начальник управления художественного облика города, заместитель председателя Олег Хорошунов, заместитель начальника управления художественного облика города — начальник отдела формирования городской среды, главный художник города, заместитель председателя Маргарита Смердова, заместитель начальника отдела формирования городской среды управления художественного облика города, секретарь Евгений Боярищев. В комиссии также будут работать: начальник отдела архитектуры и градостроительства государственного автономного учреждения Новосибирской области «Научно-производственный центр по сохранению историко-культурного наследия Новосибирской области» Ирина Андрианова, заведующий кафедрой градостроительства и ландшафтной архитектуры «Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств имени А. Д. Крячкова», доцент, кандидат архитектуры Григорий Ерохин, начальник отдела градостроительства управления архитектурно-строительной инспекции мэрии Сергей Зеленцов, начальник Главного управления архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска Елена Позднякова, директор ООО «АПМ-2002», доцент кафедры архитектуры «Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств имени А. Д. Крячкова» Игорь Поповский, заместитель министра – главный архитектор Новосибирской области Иван Фаткин, главный архитектор ООО «Студия КиФ», председатель Совета ассоциации «Гильдия проектировщиков Сибири», профессор кафедры архитектуры «Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств имени А. Д. Крячкова», кандидат архитектуры Валерий Филиппов.