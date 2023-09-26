Ремонтные работы в здании бассейна «Нептун» находятся на финишной прямой — строителям осталось закончить монтаж витражных конструкций фасада и привести в порядок прилегающую территорию. Первые посетители должны попасть в обновленный бассейн 4 октября, информацией об этом поделилась пресс-служба новосибирского минспорта.

Сообщается, что 90% новых витражей на фасаде уже смонтировано — обновление лицевой части здания стало самым заметным итогом ремонта, но далеко не единственным. Был укреплен фундамент здания и колонны витражей, теперь имеющих вентилируемую конструкцию, что должно продлить срок их службы. Кроме того, сообщается что новые витражные панели заметно легче старых.

Внутри здания бассейна укладывают плитку, также завершаются работы по ремонту кровли. Директор региональной Спортшколы олимпийского резерва по водным видам спорта Сергей Герасимов сообщил, что сотрудники комплекса своими силами «подкрасили, подштукатурили» два зала с тренажерами и планируют отремонтировать игровой спортзал.

После окончания монтажа витражей и благоустройства прилегающей территории бассейн «Нептун» будет готов принять первых посетителей. По плану, это должно произойти 4 октября этого года.

Напомним, что в Новосибирске ремонтируют и другой крупный спортивный объект — реконструкция спорткомплекса СКА на ул. Воинской должна завершиться до конца 2023 года. В июле сообщалось, что темпы работ на объекте высокие и ремонт будет завершен в срок.