В начале этой недели Новосибирск посетили отрицательный температуры воздуха: ночью и утром вторника 26 сентября столбик термометра опустился ниже нулевой отметки. Летней жары, конечно, ждать уже не стоит, но к середине недели в городе станет чуть теплее.

Согласно данным Западно-сибирского УГМС, сегодня во вторник 26 сентября воздух в городе прогреется, максимум, до 13 градусов. Ночью температура в городе упадет до +3…+5, в пригороде она может опуститься и до 0. В среду максимальная дневная температура, по прогнозу синоптиков, составит уже 15 градусов тепла, а к вечеру может пройти небольшой дождь.

В ночь на четверг столбик термометра не должен опуститься ниже +6 градусов, днем термометры покажут +12…+14 градусов, в течение всей продолжительности суток в городе возможны небольшие дожди.

Температура по Новосибирской области, в целом, будет в тех же диапазонах, но ночами УГМС допускает заморозки до -3 градусов, а небольшие дожди обещают завтра днем и в ночь на четверг.

Ранее мы сообщали, что мэрия Новосибирска опубликовала этапы подключения жилых домов города к теплу: отопление во всех квартирах города должно появиться не позднее 30 сентября.