Литий сегодня является приоритетным направлением развития отечественной промышленности, но Россия пока отстает от лидеров литиевой технологической гонки. 21 сентября в Новосибирске обсуждали, как наверстать упущенное на этом важном направлении. Что решили и почему Новосибирск был выбран местом проведения мозгового штурма ─ в материале «Континента Сибирь».

Про значение и назначение лития в современном и, особенно, в будущем мире знают даже младшие школьники. Смартфоны и электросамокаты, роботы-пылесосы и электромобили, а также множество других современных устройств работает благодаря системам накопления энергии, в создании которых этот металл, а точнее его соединения, играют ключевую роль.

Справка. Литий — химический элемент с символом Li и атомным номером 3, мягкий, серебристо-белый щелочной металл. Самый лёгкий из твёрдых элементов: его плотность соответствует сосновой древесине и в 2 раза меньше, чем у воды (литий может плавать). Литий не встречается в природе в чистом виде, только в соединении с другими элементами и, как правило, в небольших количествах. Присутствует почти во всех магматических породах и в водах многих минеральных источников. Является критически важным элементом для современной цивилизации: используется в литий-ионных батареях, в металлургии, атомной энергетике и других сферах.

При всём своём природном и научном потенциале Россия сегодня не ведет масштабной добычи лития. Правительство страны и представители бизнеса понимают, что такое положение дел не соответствует мировым технологическим трендам. 21 сентября в Новосибирске состоялся бизнес-диалог по теме «Новый этап в развитии промышленности России: перспективы создания полной литиевой цепочки».

Мероприятие было организовано топливной компанией Росатома «ТВЭЛ» с целью привлечь к обсуждению проблем отрасли и выработки плана её развития всех участников, начиная от добычи и переработкти сырья до производства аккумуляторных систем и устройств, использующих их в работе. Новосибирск был выбран местом проведения бизнес-диалога в связи с тем, что здесь находится одно из базовых предприятий топливной компании «ТВЭЛ» — Новосибирский завод химконцентратов (ПАО «НЗКХ»). НЗХК является не только производителем ядерного топлива, но и крупнейшим в России производителем такой продукции, как металлический литий и его соли.

Директор бизнес-направления «Специальная химия» АО «ТВЭЛ» Михаил Метелкин в самом начале обсуждения заострил внимание на важности темы: «Тот хайп, который поднял Илон Маск, сегодня наглядно иллюстрируют цифры: потребность в электромобилях растет из года в год».

Справка. По информации Международного энергетического агентства количество электромобилей проданных в мире за последние три года составило: 2020 год — 2,97 млн, 2021 год — 6,5 млн, 2022 год — 10,2 млн

Цепочка создания стоимости лития, которая включает в себя добычу сырья, затем его переработку в химические соединения лития (соли), производство активных компонентов для создания батарей, создание собственно батарей и, наконец, финальный продукт, требует на разных своих этапах приложения значительных усилий. Михаил Метелкин уверен, что «если у нас по всей цепочке будут созданы конкурентные производства, то наши батареи появятся на зарубежном рынке».

Подключившийся к обсуждению в режиме видео-конференцсвязи заместитель директора департамента металлургии и материалов Минпромторга России Владислав Демидов отметил, что перерабатывающие литий мощности в нашей стране были созданы давно, но не было своей добычи. В России ранее и сейчас осуществляется переработка сырья с зарубежных месторождений (из Китая, Боливии и Чили). В связи с кардинальным изменением цепей поставок последних лет был временный дефицит сырья.

«На текущий момент дефицит сырья закончился, хотя совсем недавно мы испытывали сложности с поставками: было ограничено предложение, и резко выросла цена. Сейчас ситуация на литиевом рынке стабилизировалось, цена с $80 за килограмм сырья опустилась ниже $30, и есть предложение», — проинформировал Михаил Метелкин.

Есть прогресс и в развитии добычи на российских месторождениях. «Сейчас реализуется ряд добычных проектов. Я думаю, в течение ближайших двух лет мы будем иметь возможность, я не имею в виду сейчас масштабное промышленное производство, но мы будем иметь возможность производить добычу собственного минерального ресурса», — обнадежил Владислав Демидов.

В настоящий момент прорабатывается несколько проектов по добыче лития на территории РФ. Так «Полярный литий», совместное предприятие «Росатома» и «Норникеля», уже получил лицензию и к 2026 году должен начать разработку крупнейшего месторождения Колмозерское в Мурманской области с запасами сырья 844 тысячи тонн. По данным Минпромторга, на Полмостундровском месторождении Мурманской области (запасы 352 тысячи тонн) начнется добыча лития в режиме опытно-промышленной эксплуатации в текущем году. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в августе 2023 года подписал распоряжение о проведении аукциона на участок недр федерального значения Тастыгское в Республике Тыва для разведки и добычи полезных ископаемых. Балансовые запасы оксида лития на месторождении составляют 596 тысяч тонн.

Литий сегодня неслучайно называют «новой нефтью»: нефтяные и газовые компании разрабатывают технологические процессы извлечения лития из нефтяных рассолов. «Газпром» приступил к реализации проекта по добыче и переработке пластовых рассолов (минерализованных подземных вод) Ковыктинского месторождения в Иркутской области для получения соединений лития и других ценных компонентов.

Производственные мощности по переработке лития, созданные в стране ранее, сегодня требуют расширения в связи с изменением спроса последних лет. Основная отечественная производственная литиевая площадка — Новосибирский завод химконцентратов является единственным в России поставщиком лития и его соединений, в том числе, за рубеж.

Президент АО «ТВЭЛ» Наталья Никипелова ранее поделилась планами развития НЗХК: «По литиевому направлению реализуется два больших проекта. Один проект — это расширение имеющихся мощностей до производства 350 тонн лития в год. Второй проект более масштабный — это увеличение объемов производства лития металлического до 1000 тонн в год к 2027 году».

Директор бизнес-направления «Специальная химия» эти намерения подтвердил и дополнил: «Планы сохраняются: мы продолжаем работу для того, чтобы создать новое современное производство металлического лития и его солей на базе тех компетенций, которые есть на НЗХК. Те объемы, которые были заявлены, сохранены». Также Михаил Метелкин сообщил о том, что получено инвестиционное решение ГК «Росатом» на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по расширению производства лития на НЗХК. Объемы инвестиций составят сотни миллионов рублей.

Кроме того «ТВЭЛ» развивает литиевое направление на площадке Ангарского электролизного химического комбината (АЭХК), где в 2021 году запущена опытная установка по производству гидроксида лития. Здесь используется совершенно новая экологичная технология производства с меньшими потерями и с отсутствием отходов. Также компания планирует создание производств активных компонентов систем накопления энергии — катодных материалов и электролита.

В том, что касается третьего звена «полной литиевой цепочки» — выпуска современных аккумуляторных батарей, сегодня крупнейшим производителем в России является интегратор Росатома по системам накопления энергии ООО «РЭНЕРА». Здесь уже выпускают литий-ионные системы накопления энергии для электротранспорта, спецтехники и энергетики. Но, как было отмечено в рамках бизнес-диалога, в России ещё десятки потенциальных полноценных участников литиевой отрасли — это производители различных аккумуляторов специального назначения.

В связи с тем, что все крупнейшие отечественные автопроизводители заявили о планах выпуска электромобилей, создание конечного продукта литиевой цепочки не вызывает у организаторов бизнес-диалога серьёзных вопросов и сомнений. Насколько оправданы такие ожидание, покажет ближайшее будущее. Однако уже сегодня у всех участников обсуждения не вызывает сомнения, что в таком серьезном вопросе как создание фактически новой технологичной отрасли промышленности не обойтись без участия государства — его финансовых, научных и образовательных вложений.