«Уральские авиалинии» назвали фейком расшифровку переговоров пилотов Airbus A320

В пресс-службе авиакомпании «Уральские авиалинии» опровергли достоверность расшифровки переговоров пилотов воздушного судна Airbus A320 во время аварийной посадки в поле под Новосибирском.

«Уважаемые журналисты, появившиеся в сети переговоры пилотов, якобы расшифрованные с записи бортового самописца Airbus A320 рейса U6-1383 Сочи-Омск, не являются достоверными. Просим быть бдительными и не распространять ложную информацию», — говорится в сообщении.

Речь идет об опубликованной в социальных медиа якобы расшифровки внутренних переговоров экипажа рейса, исходя из которой следует, что командир самолета Airbus A320 принял решение направиться в Новосибирск, чтобы избежать длительного ожидания ремонтной бригады в Омске.

Напомним, что утром 12 сентября пассажирский лайнер «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку на поле в Убинском районе Новосибирской области. Борт, направлявшийся из Сочи в Омск, не смог сесть в аэропорту назначения, подал сигнал тревоги и направился в сторону Новосибирска, но до Толмачево не дотянул и приземлился в поле.

Сообщалось, что у самолета возникли проблемы с гидравлической системой, а экипаж, опасаясь отказа тормозов, решил вести судно в новосибирский аэропорт, где более длинная взлетно-посадочная полоса могла позволить самолету затормозить «своим ходом», но за 180 км от Толмачево был вынужден совершить экстренную посадку.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что на транспортировку воздушного судна Airbus A320 с поля может уйти несколько месяцев.