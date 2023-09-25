Мэрия Новосибирска опубликовала этапы подключения жилых домов к теплу

Ольга Степанова
 
Мэрия Новосибирска опубликовала этапы подключения жилых домов к теплу
Фото из телеграм-канала Анатолия Локтя

По информации департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, в Новосибирске к 10 утра понедельника, 25 сентября, к теплу подключили больше половины социально значимых объектов: 876 из 1430. Сегодня началось подключение жилого сектора к теплу, сообщают в пресс-центре муниципалитета.

Подключение осуществляется поэтапно. Узнать, когда потеплеют батареи в вашем доме, можно по ссылке.

«В верхней зоне Академгородка, посёлке Кирова и микрорайоне Щ, а также на Шлюзах и в Нижней Ельцовке ФГУП «Управление энергетики и водоснабжения» запустит отопление 25-26 сентября», — отметил в своем телеграм-канале мэр города Анатолий Локоть.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что СГК заменила около 90 км трубопроводов в городах Западной Сибири в 2023 году.

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