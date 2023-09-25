Бывшего чиновника из Приангарья отправили в колонию за земельное мошенничество на десятки миллионов

Павел Ганьшин
 
МошеннБывшего чиновника из Приангарья отправили в колонию за земельное мошенничество на десятки миллионовичество
Изображение от Freepik

В Иркутской области суд вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве с земельными участками площадью около восьми гектаров. На скамье подсудимых оказались бывший муниципальный чиновник и его знакомый, оба получили реальные сроки. Информация об этом появилась в ТГ-канале прокуратуры Иркутской области.

Сообщается, что бывший заместитель главы одного из муниципальных образований региона при помощи сообщника в 2012-2014 годах по фиктивным документам оформил на третьих лиц право собственности на 29 земельных участков общей площадью порядка 8 га. Соучастники организовали продажу нескольких участков жителю Иркутской области, неосведомленному о преступном характере их действий.

Незаконную деятельность подсудимых пресекли местные полицейские и следователи  в 2018 году. Общий размер ущерба, нанесенного действиями подсудимых, составил более 41 миллиона рублей. Суд признал мужчин виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и приговорил их к лишению свободы на 8 и 8 с половиной лет в колониях общего и строгого режима соответственно. Каждый из них также получил штраф в 900 тысяч рублей, а экс-муниципальному служащему назначен запрет на занятие госдолжностей в течение 6 лет.

Ранее мы рассказывали, что суд отменил оправдательный приговор экс-главе красноярского УДИБа по делу о нападении собак на красноярцев.

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