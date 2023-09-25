Норильск получит 20 новых северобусов

В ближайшее время в Норильск прибудут пять новых северобусов в рамках программы губернатора Красноярского края «Новый автобус». Ещё 15 северобусов приобретены в лизинг за счёт средств городского бюджета, сообщает телеграм-канал «Заполярная правда».

Северобусы эксплуатируются в Норильске с 2022 года и пока не получили замечаний — автобусы оптимальны для пассажирских перевозок в условиях Крайнего Севера. Этот современный транспорт используется ещё не на всех городских маршрутах. Сразу обновить весь автобусный парк муниципального перевозчика северобусами не получается — в планах городских властей постепенная замена.

Автобусы выпускаются в Московской области на Ликинском автобусном заводе (ЛиАЗ) по спецзаказу, с учётом климатических особенностей Норильска. В частности, они оснащены мощными дизельными двигателями, автоматической коробкой передач, низким полом, стеклопакетами дверей и окон для сохранения обзора даже при экстремально низких температурах воздуха. Также в северобусах применена система выпуска отработанных газов с выводом наверх во избежание ухудшения видимости для участников дорожного движения, термоизоляция деталей под днищем автобуса для продления срока службы систем при эксплуатации в сложных метеоусловиях, и светодиодные элементы освещения, что особенно актуально в условиях полярной ночи и недостаточной видимости.

Сообщается также, что новые северобусы ещё более приспособлены к северным условиям: машины оснащены спецсигналами для эксплуатации в сложных метеоусловиях в период работы городского штаба «Шторм», заводскими утеплителями моторного отсека и встроенными сейфами для водителей. Кроме того, в этих северобусах смонтированы автономные воздушные отопители – это позволит обогревать салон в ожидании помощи, если двигатель заглохнет в пути на межрайонной трассе.

Ранее «Континент Сибирь» рассказал о том, как Норильск в день своего юбилея вошел в Книгу рекордов России.