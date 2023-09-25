Какой новый дом в высоком ценовом сегменте выбрать в Новосибирске?

В Новосибирске заметно выросло число новых жилых комплексов, стоимость одного квадратного метра в которых в августе 2023 года превышала 150 тысяч рублей. «Континент Сибирь» предлагает читателям выбрать наиболее предпочтительный, основываясь на таких критериях, как местоположение, наличие рядом социальной инфраструктуры, архитектура, квартирография, безопасность и благоустройство.

На основании мнений экспертов рынка жилой недвижимости был сформирован ТОП-10 новых жилых комплексов Новосибирска. «Континент Сибирь» предлагает читателям сделать свой выбор и составить собственный рейтингов домов. В опрос вошли 16 многоквартирных домов высокого ценового сегмента, построенных и введенных в эксплуатацию с конца 2021 года по сентябрь 2023 года.

Какой дом в высоком ценовом сегменте, построенный за последние два года в Новосибирске, вы считаете самым лучшим для проживания? ЖК «Скандиа. Новый Кедровый»

ЖК «Тихомиров»

ЖК Берлин

ЖК Richmond Residence

ЖК «Дом Нобель»

ЖК «Наследие»

ЖК «Михайловский»

ЖК «Облака»

ЖК «Чернышевский»

ЖК Almond

ЖК «Наутилус»

ЖК «Лев Толстой»

ЖК «На Трудовой»

ЖК «Расцветай на Красном»

ЖК «Державина, 50»

ЖК Zoe Максимальное число ответов в опросе: 1 Результаты опроса