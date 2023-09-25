Какой новый дом в высоком ценовом сегменте выбрать в Новосибирске?

Жанна Гладкова
 
Какой новый дом выбрать в Новосибирске?
Фото: Михаил Периков

В Новосибирске заметно выросло число новых жилых комплексов, стоимость одного квадратного метра в которых в августе 2023 года превышала 150 тысяч рублей. «Континент Сибирь» предлагает читателям выбрать наиболее предпочтительный, основываясь на таких критериях, как местоположение, наличие рядом социальной инфраструктуры, архитектура, квартирография, безопасность и благоустройство.

На основании мнений экспертов рынка жилой недвижимости был сформирован ТОП-10 новых жилых комплексов Новосибирска. «Континент Сибирь» предлагает читателям сделать свой выбор и составить собственный рейтингов домов. В опрос вошли 16 многоквартирных домов высокого ценового сегмента, построенных и введенных в эксплуатацию с конца 2021 года по сентябрь 2023 года.

Какой дом в высоком ценовом сегменте, построенный за последние два года в Новосибирске, вы считаете самым лучшим для проживания?

Максимальное число ответов в опросе: 1

Результаты опроса

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