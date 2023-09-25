«СДС-Строй» построит в Кузбассе реабилитационный центр за 3 млрд рублей

В Кузбассе завершено определение подрядчика для выполнения работ по инженерным изысканиям, проектированию и строительству объекта капитального строительства — Кузбасского реабилитационного центра. Победителем аукциона стало ООО «СДС-Строй». Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Согласно конкурсной документации, цена контракта составила 3 009 811 720,53 рублей при первоначальной 3 024 936 402,55 рублей. «СДС-Строй» стал единственным участником торгов.

По данным Rusprofile, ООО «СДС — Строй» было зарегистрировано 30 июня 2006 года в городе Кемерово. Руководитель организации — Константин Изосимов. Согласно данным ЕГРЮЛ учредителями ООО «СДС — Строй» являются 2 российских юридических лица: ООО «Бизнес-Технологии» (50%) и ООО «Шевелевское» (50%). Выручка компании за 2022 год составила 20 млрд рублей. Организация ООО «СДС — Строй» являлась поставщиком в 65 государственных контрактах на сумму 97 812 882 074 руб.

Источник финансирования строительства объекта — средства бюджета Кемеровской области. Строительство предполагается в один этап, его начало запланировано на 2024 год. Заказчиком выступает региональный минстрой.

В описании объекта закупки говорится, что реабилитационный центр должен включать в себя 5 этажей и 1 подземный, площадь объекта — 16 750 м2. В центре будут расположены: палатное отделение (60 коек), дневной стационар (40 коек), отделение интенсивной терапии (6 коек), отделение реанимации (3 койки), амбулаторное отделение (90 посещений в смену). Площади уточняются в процессе проектирования.

Также, при необходимости подрядчику предстоит запроектировать следующие инженерные системы: водоснабжение; водоотведение; пожаротушение; отопление; система вентиляции и кондиционирования; противодымная вентиляция; электроснабжение и силовое оборудование; защитное и технологическое заземление; молниезащита; внутреннее электроосвещение; автоматизация и диспетчеризация инженерного оборудования; автоматизация противопожарной защиты; видеонаблюдение, контроль доступа.

Помимо этого, потенциальный подрядчик обязуется предусмотреть благоустройство и озеленение территории в границах земельного участка, размещение малых архитектурных форм и запроектировать автостоянку для персонала. Системы связи в том числе: наружные сети связи на территории объекта; телефонизация; радиовещание; система телевидения; электрочасофикация, и прочее.

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