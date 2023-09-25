Заельцовским районным судом города Новосибирска бывший заместитель начальника Сибирского таможенного управления Федеральной таможенной службы России признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ч. 5 ст. 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования). Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Судом установлено, что подсудимый, являясь председателем комиссии Сибирского таможенного управления по рассмотрению вопросов предоставления сотрудникам и членам их семей единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилого помещения, из иной личной заинтересованности воспрепятствовал в 2019 году получению двумя кандидатами социальных выплат на сумму свыше 8 млн. рублей.

Кроме того, в феврале 2020 года во время игры в хоккей подсудимый получил травму руки. Преследуя корыстную цель, он умышленно исказил обстоятельства происшедшего, указав, что травмирование произошло при исполнении им своих служебных обязанностей. Изложенное привело к получению должностным лицом страховой выплаты в размере свыше 870 тысяч рублей.

Суд приговорил виновного по совокупности преступлений к 6 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 6 лет, лишил специального звания «полковник таможенной службы» и права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на 2 года.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что Новосибирские таможенники изъяли 5 кг украшений у прилетевшей из Турции россиянки.