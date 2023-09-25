Какое будущее ждет Гусинобродский полигон в Новосибирске?

Модернизация Гусинобродского полигона для размещения твердых коммунальных отходов (ТКО) уже давно находится в фокусе внимания муниципалитета. На сегодня въезд на полигон открыт только для организаций, работающих по договору, площадка оснащена весовой группой, на территории полигона проводятся частичная сортировка и утилизация мусора. Как обстоит ситуация с полигоном сегодня и в силе ли ранее оглашенные планы по его рекультивации — в материале «Континента Сибирь».

Работу Гусинобродского полигона в ходе рабочей поездки 21 сентября проверил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

«Последние шесть лет в Новосибирске происходят кардинальные изменения в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Когда мы приступали к решению проблемы с полигонами (в Новосибирске две основные площадки — на правом и левом берегах), их санитарное состояние было плачевное, начиная с входной группы и состояния техники, заканчивая незаконным финансовым оборотом. Стояла задача кардинально изменить ситуацию, стабилизировать санитарное состояние полигонов, сделать финансовый оборот прозрачным, — отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. — Мы повышаем культуру обращения с твердыми коммунальными отходами. На Гусинобродском полигоне не допускается прорыва стоков, въезд на территорию оснащен группой весового контроля, который могут одновременно проходить две машины, выезд организован по специально отсыпанной площадке, чтобы машины не выносили грязь с полигона на дороги города».

Ежедневно на Гусинобродский полигон привозят около 7 тыс. кубометров мусора. На вторичную переработку отправляются ТКО, отсортированные на придомовых площадках, это около 10–20% от общего объема, на полигоне он не складируется.

По словам директора муниципального унитарного предприятия города Новосибирска «Спецавтохозяйство» Андрея Зыкова, Гусинобродский полигон может функционировать еще около пяти лет, после чего его необходимо закрыть на рекультивацию. Ежедневно в Новосибирске на оба полигона — на левом и правом берегах — вывозится 13–14 тыс. кубометров мусора, но ситуация меняется в связи с развитием и ростом города. Через два года на рекультивацию необходимо будет закрыть левобережный полигон, мусорный полигон в Пашино сегодня как раз проходит этот процесс по национальному проекту. Новая площадка с современным заводом по переработке мусора — это актуальный вопрос для Новосибирска, уверен глава города.

«В Новосибирске вывозом твердых коммунальных отходов занимается муниципальное предприятие. Шесть лет назад процент вывоза мусора МУП «САХ» составлял около 10%, сейчас — 100%. За время работы муниципального предприятия стабилизировалась ситуация с вывозом мусора не только в городе, но и в области, так как МУП «САХ» является региональным оператором», — подчеркнул Анатолий Локоть.

Напомним, что 2 апреля в Новосибирске прошел митинг против концессии на мусорные полигоны. Общественная акция, собравшая не более 200 участников, предваряла собой очередной этап мусорной реформы в регионе — выборы новых концессионеров на строительство полигонов по переработке и захоронению твердых коммунальных отходов.

Фактически мусорная реформа стартовала в Новосибирской области еще в 2016 году заключением первого концессионного соглашения на строительство мусоросортировочных комплексов. Впоследствии этот документ стал предметом полемики и разбирательств на всевозможных уровнях, замораживался, редактировался и в итоге был расторгнут в мае 2022 года. Соглашение о расторжении было подписано между министерством ЖКХ и энергетики региона и концессионером — ООО «Экология-Новосибирск».

В июле 2022 года на внеочередной сессии Заксобрания Новосибирской области после бурной дискуссии был одобрен новый проект концессий на строительство объектов по обращению твердых коммунальных отходов на территории региона.

Конкурс на право заключения концессии по постройке упомянутых комплексов был организован осенью прошлого года. В январе 2023-го ФАС приостановила его из-за жалобы одного из потенциальных участников, чья заявка не была принята к рассмотрению. По итогам торгов, подведенным в апреле и июне этого года, предложения «Спецавтохозяйства» по обоим объектам были признаны более приоритетными, нежели то, что предлагал второй участник аукциона — ООО «Орбита».

Региональный оператор обращения с ТКО — МУП «Спецавтохозяйство» потратит на возведение двух мусороперерабатывающих комплексов у сел Верх-Тула и Раздольное по 3 с лишним миллиарда рублей, сообщает агентство. На создание комплексов выделены 24 и 21 месяц соответственно.

Проектная документация по объектам должна быть подготовлена ориентировочно в течение 12 месяцев с даты заключения концессии. В течение этого срока объекты также должны получить положительное заключение экологической экспертизы. Общая сумма запланированных МУП «САХ» инвестиций составит 6,7 млрд рублей.