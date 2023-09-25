Сибирский депутат ответит за дружбу с африканским народом

Кто сможет запретить властям направлять ответы гражданам «задним числом»? О ком ещё беспокоились и чем отличились на старте нового политического сезона федеральные парламентарии, представляющие Сибирский федеральный округ — читайте в новой сводке «Континента Сибирь» о «наших в Госдуме».
- Все три сессии первой пленарной недели после каникул официально пропустили члены фракции «Единая Россия» Игорь Антропенко (Новосибирская, Омская области), Алексей Веллер (Красноярский край ), Владимир Шаманов (Алтайский край, Республика Алтай), Александр Якубовский (Иркутская область) и 84-летний Артур Чилингаров (ЕР, Тыва, Хакасия, Красноярский край). Последний не посещает ГД почти год (с начала октября 2022-го).
- Сергей Сокол (ЕР, Хакасия) отказался от мандата ГД. На сессии против сложения им полномочий проголосовал только первый заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин. На выборах главы Хакасии Сокол не смог победить переизбранного на второй срок коммуниста Валентина Коновалова. Но Сокол возглавлял партийный список в Верховный Совет Хакасии, где ЕР получила 34 из 50 мест. На первой же сессии нового созыва экс-депутат Госдумы стал спикером хакасского парламента.
- Красноярский край в ГД теперь представляет экс-мэр Красноярска, бывший-вице-губернатор Сергей Ерёмин (ЕР). По итогам сентябрьских выборов ему достался округ, который раньше занимал умерший весной 2023 года Виктор Зубарев.
- Олег Смолин (КПРФ, Омская область) считает, что школьникам пока не нужно на уроках истории изучать тему по СВО.
- Игорь Антропенко (ЕР, Новосибирская, Омская области) инициировал законопроект о запрете увольнять вдов участников СВО.
- Вероника Глазкова (КПРФ, Тыва, Алтай) — инициатор законопроекта о том, чтобы запретить органам власти регистрировать задним числом ответы гражданам. Дума вероятно отклонит документ, федеральное правительство дало на него отрицательный отзыв. «Пояснительная записка к законопроекту не содержит достаточных сведений, свидетельствующих о неэффективности действующего правового регулирования, данных правоприменительной практики, указывающих на проблемы правоприменения и связанные с этим нарушения конституционных прав граждан, то есть достаточного обоснования необходимости внесения в законодательство РФ предлагаемых законопроектом изменений», — говорится в правительственном заключении по законопроекту.
- Шолбан Кара-оол (ЕР, Красноярский край, Хакасия, Тыва) рассказал РИА Новостям, что ГД увеличила с двух до 15 число групп дружбы с африканскими странами. Сам парламентарий курирует группу дружбы с Камеруном.