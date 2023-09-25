Новосибирский государственный технический университет приглашает на встречи с предпринимателями

Около шести лет назад на кафедре менеджмента факультета бизнеса Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) был внедрен новый формат дисциплины «Основы предпринимательской деятельности». Своим опытом со студентами стали делиться уже состоявшиеся новосибирские предприниматели. НГТУ приглашает заинтересованных участников на эти встречи.

До 2017 года дисциплина «Основы предпринимательской деятельности» (ОПД) преподавалась в НГТУ в классическом формате: студентам читали лекции, связанные с практикой ведения бизнеса, а полученные знания отрабатывали на основе вымышленных виртуальных предприятий. Минусом являлась слабая вовлеченность студентов и низкий уровень их мотивации, поскольку во-первых, речь шла о вымышленном бизнесе, и у студентов не было заинтересованности его прорабатывать. Во-вторых, отсутствовала обратная связь от самих предпринимателей, которые, опираясь на свой опыт, могли бы сказать, что работает, а что нет.

В 2017 году формат дисциплины был полностью перестроен, о чем подробно писал «Континент Сибирь» ─ реализацией нового проекта и модерацией курса стала заниматься Мария Гаранина. В новосибирской бизнес-среде ее знают прежде всего, как руководителя направления по работе с ритейлом Сибири и Дальнего Востока «NielsenIQ Россия». На сегодня она также возглавляет комитет по маркетингу новосибирского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» и является директором по маркетингу сети кафе-кондитерских «Куликовский».

С приходом Марии Гараниной подход к дисциплине поменялся. На сегодня каждое занятие ОПД, проводимое по субботам в первой половине дня, представляет собой экспертные встречи с 3-4 учредителями или топ-менеджерами бизнеса. Они делятся своим опытом, откровенно рассказывают о том, какой путь прошли, что было наиболее важным на этом пути. Перед студентами в том числе выступали известный новосибирский ресторатор Денис Иванов, крупный омский ритейлер Виктор Шкуренко, основатель сети клиник «Смитра» Петр Смиренко, создатель бренда косметики SHIK и одноименной сети салонов красоты Наталья Шик, основатель федеральных сетей LaserLove, Cheburek.Me Александр Долгов и многие другие. По итогам выступления предпринимателей перед студентами в 2022 году была выпущена книга, в которой были собраны наиболее яркие и интересные фрагменты выступлений.

2 сентября 2023 года начался «новый сезон» встреч с предпринимателями. Перед студентами уже выступило более 10 спикеров, среди которых основатель сети мужских парикмахерских «Папа Дома» Янис Кайшев, основатель гастробара Poke Top, траттории «Тесту Место» и кулинарной школы «Кухня за кулисами» Яна Фомина, генеральный директор «Фермер-центр франчайзинг» Илья Сухарев, сооснователь международной сети SneakNFresh Дмитрий Моргунов. До конца года пройдет еще более 10 встреч.

Организаторы приглашают заинтересованных участников также присоединяться к проекту и посещать последующие встречи. Узнать о предстоящих событиях и аккредитоваться можно у модератора курса Марии Гараниной.

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