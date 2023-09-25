Губернатор Новосибирской области Андрей Травников провёл оперативное совещание в правительстве региона, на котором с докладом о ходе строительства служебного жилья и жилья для детей-сирот выступил временно исполняющий обязанности главы регионального минстроя Алексей Колмаков. Информацию об это распространил пресс-центр областного правительства.

Сообщается, что количество построенных домов и квартир для служебного и социального жилья увеличивается в Новосибирской области пятый год подряд. В 2021 году это было 7 домов, в 2022 – 16, в 2023 – 37, и в 2024 планируется построить и сдать 45 таких домов. В этом направлении Новосибирская область существенно опережает все другие регионы Сибирского федерального округа. В областном бюджете на 2023 год на строительство служебного жилья и жилья для детей-сирот предусмотрено 1,978 млрд рублей.

Андрей Травников подчеркнул, что программа строительства служебного жилья, совмещённая со строительством жилья для других категорий граждан, в первую очередь для детей-сирот, действующая в Новосибирской области уже пять лет, себя полностью оправдала. «Посещая территории, я встречаюсь с работниками системы образования, здравоохранения, культуры, правоохранительных органов, которые приняли решение о переезде в сельскую местность именно благодаря получению квартир по этой программе. Поэтому она будет продолжена и в следующем году, мы будем не только сохранять, но даже увеличивать объём финансирования по служебному жилью и по детям-сиротам. Для повышения эффективности расходования бюджетных средств важно не только выдвигать свои инициативы, но и изучать опыт других регионов. Приятно отметить, что мы опять впереди федеральных решений – у нас такой инструмент, как жилищный сертификат для детей-сирот, действует уже больше двух лет, а на федеральном уровне решение о применении такого сертификата принято только недавно», — высказался губернатор.

На сегодняшний день введены в эксплуатацию 4 дома (23 квартиры для сирот, 10 служебных квартир) в Коченёвском, Сузунском, Татарском и Черепановском районах. Из подлежащих вводу в 2023 году находится на стадии строительства и в высокой степени готовности 33 дома в Барабинском, Доволенском, Карасукском, Коченёвском, Краснозёрском, Куйбышевском, Купинском, Кыштовском, Маслянинском, Сузунском, Татарском, Убинском, Чановском и Черепановском районах. Ввод домов планируется в октябре-декабре 2023 года.

Ранее мы сообщали, что более 1200 дольщиков Новосибирской области получили новые квартиры в сданных долгостроях с начала 2023 года благодаря господдержке.