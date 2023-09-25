Крупный сибирский продуктовый ритейлер выходит на московский рынок

Как стало известно «Континенту Сибирь», известный омский ритейлер и дистрибьютор Виктор Шкуренко расширил масштабы своего бизнеса и зарегистрировал филиал в Москве. Его компания будет заниматься импортом алкоголя в Россию для последующих поставок региональным дистрибьюторам и для реализации через собственные торговые сети.

Главным направлением бизнеса омского предпринимателя Виктора Шкуренко является дистрибуция продуктов питания и алкоголя. По данным Rusprofile, выручка ООО «ТД Шкуренко» за 2022 год составила 16 млрд рублей. За последние годы предприниматель активно покупал сибирских дистрибьюторов. В частности в феврале 2022 года бизнесмен объявлял о приобретении томской дистрибуторской компании «Бас-тон». В 2020-2021 годах он также купил томского дистрибьютора кондитерских изделий «Салют» и новосибирского дистрибьютора ТД «АБК – Новая Сибирь». В сентябре 2023 года было объявлено о покупке новокузнецкого дистрибьютора «Ива», который владеет в том числе сетью из 31 алкомаркета «Мир вкуса». Интеграционные сделки чаще всего осуществлялись не через покупку юрлиц, а через перевод контрактов собственный на торговый дом.

Как стало известно «Континенту Сибирь», Виктор Шкуренко также зарегистрировал филиал в Москве, получил лицензию на импорт алкоголя и взял в аренду складские площади. Таким образом, помимо дистрибуции и продажи алкоголя Виктор Шкуренко теперь будет также заниматься его импортом в Россию. С одной стороны, это дает возможность консолидировать в своих руках всю цепочку создания добавленной стоимости по алкоголю, увеличивая маржинальность этого направления. С другой стороны, позволит закрепиться в качестве полноценного федерального игрока рынка, работая на территории всей страны.

Такие возможности на рынке появились благодаря структурным изменениям, связанным с уходом с него отдельных международных компаний. Вторым фактором, по словам Виктора Шкуренко, стало наличие команды, которая готова заниматься этим направлением и развивать его. «Проект возглавит Дмитрий Равинович, который имеет большой опыт работы в этом сегменте. Ранее он являлся коммерческим директором компании «Грузвинпром»», ─ пояснил Виктор Шкуренко.

Напомним, что вместе со своим бизнес-партнером Дмитрием Шадриным Виктор Шкуренко также развивает сеть продуктовых дискаунтеров «Низкоцен», которая, по данным сайта компании, на момент написания материала включает в себя 32 гипермаркета в Омской области, 16 гипермаркетов в Тюменской области, 17 гипермаркетов в Новосибирской области, 4 гипермаркетов в Алтайском крае, 1 гипермаркет в Свердловской области, 2 гипермаркета в Курганской области. Сеть также представлена в Казахстане. Кроме того, Виктор Шкуренко развивает магазины сети EuroSPAR и «Победа» в Омске, а также открывает в Сибири магазины под брендом «Дарим вкус». По итогам 2021 года Виктор Шкуренко занял 7-ое место в рейтинге самых богатых людей Омска по версии издания «Город55», а его бизнес-партнер Дмитрий Шадрин ─ 4-ое место.

Ранее о выходе на московский рынок объявляла новосибирская сеть «Фермер-Центр».