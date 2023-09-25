В Омске прокуратура направила в суд уголовное дело об осуществлении предпринимательской деятельности без лицензии с получением дохода в размере полутора миллиардов рублей. Его фигурантом стал местный житель, который продавал сжиженный газ без лицензии. Информация об этом появилась в ТГ-канале прокуратуры Омской области.

Как удалось установить в результате прокурорской проверки, 47-летний житель Омска, будучи фактическим владельцем фирмы по продаже топлива, но не имея лицензии на эксплуатацию газораспределительной станции, оформил свой бизнес на подставных лиц, от имени которых и заключались договоры купли-продажи и поставки сжиженного газа с различными организациями.

Следствие считает, что таким образом предприниматель смог получить незаконный доход на сумму порядка 1,5 млрд рублей. Сообщается, что обвиняемый признался в совершении преступления. По п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ (осуществление предпринимательской деятельности без лицензии с извлечением дохода в особо крупном размере) ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

В сообщении сказано, что данный гражданин ранее был признан виновным по уголовной статье об уклонении от уплаты налогов. По тому делу его приговорили к 250 тысячам рублей штрафа, а также обязали возместить государству более 57 миллионов рублей.

Ранее мы сообщали, что с экс-сотрудника алтайского МВД взыскивают около 3 миллионов рублей, законность происхождения которых он не смог подтвердить.