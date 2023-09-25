Рейс авиакомпании «Икар», который должен был вылететь из Иркутска на Пхукет в пять часов утра воскресенья, 24 сентября, перенесен на среду. Сообщается, что причиной задержки вылета стала выявленная при подготовке к полету неисправность воздушного судна — информацию об этом авиакомпания разместили в своем паблике VK.

Сообщается, что у борта, которым должны были улететь пассажиры рейса 3523, выявили неисправность гидравлической системы — проблема подобного рода, по предварительным данным, недавно не позволила пилотам другого авиаперевозчика приземлиться в аэропорту Омска и привела к аварийной посадке самолета в поле под Новосибирском. Инженерно-технический персонал «Икара», согласно сообщению, занимается устранением поломки для обеспечения безопасности полета.

Авиакомпания сообщает, что пассажиры, которые решат отказаться от тура, получат возврат средств в полном объеме. Тем же из них, кто решит всё же дождаться вылета, будет предоставлена компенсация за сокращенное время пребывания на курорте. Клиентам туроператора, ожидавшим данный самолет на Пхукете, чтобы вернуться на нем в Красноярск 24 числа, компания за свой счет оплатит дополнительные 3 дня пребывания на острове. Вернуться домой туристы смогут, предположительно, 27 сентября.

Восточно-Сибирская транспортная прокуратура вчера сообщила, что контролирует соблюдение прав пассажиров задержанного рейса.

Ранее мы сообщали, что на транспортировку аварийно севшего под Новосибирском самолета «Уральских авиалиний» с места приземления может уйти несколько месяцев. Также сообщалось, что авиакомпания перечислила компенсационный выплаты всем обратившимся за ними пассажирам рейса.