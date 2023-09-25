В Новосибирске стало доступно для аренды помещение на улице Восход, в котором до последнего времени располагалась клиника «1+1». В объявлении на «Авито» указано, что собственник хочет получать за него 3 миллиона рублей в месяц.

В объявлении сказано, что здание по адресу ул. Восход, имеющее площадь в 2964 квадратных метра, сдается под офис крупной компании или медцентр. В рассматриваемом здании первоначально располагалась столовая завода «Оксид». В 2017-2018 годах была проведена реконструкция здания, поставлено новое витражное остекление и входные группы, смонтирована вентиляционная система, сделаны парковки как перед зданием, так и в его дворе за шлагбаумом.

Договор аренды предлагается заключить на срок от трех лет, в приоритете — сдача здания целиком одному арендатору, но возможна и аренда отдельных этажей. За возможность разместиться в трехэтажном здании на Восходе арендатору нужно будет заплатить 3 миллиона рублей ежемесячно, и оставить такой же по размеру залог.

Указанное здание на Восходе, в котором располагалась возглавляемая Татьяной Тищенко клиника «1+1», оказалось в центре внимания в начале июля этого года. Тогда, по сообщению представителей медучреждения, судебные приставы принудили пациентов и сотрудников клиники покинуть здание, описав и арестовав его в качестве обеспечительной меры по решению суда. Спустя 3 дня, Арбитражный суд (АС) Новосибирской области рассмотрел и удовлетворил ходатайство клиники о предоставлении медучреждению отсрочки по освобождению здания до 31 октября. Представитель организации сообщал «Континенту Сибирь», что клиника планирует продолжить работу, как только помещения покинут сотрудники ЧОПа. Однако, в середине сентября суд своим решением отменил отсрочку на выселение клиники из здания, после чего сотрудники ФССП снова приступили к исполнительным действиям на объекте.

Конфликт между «1+1» и владельцем здания Станиславом Беляевым начался из-за имущественного спора. Собственник хотел взыскать с учреждения неустойку по договору аренды в 23 млн рублей, клиника выдвинула встречный иск на 70 миллионов за проведенный капитальный ремонт здания. Решением суда в августе 2022 года клинику обязали покинуть указанное здание, чему организация не подчинилась, оспаривая решение в суде. На сегодня, по данным 2ГИС, единственный филиал клиники «1+1» в Новосибирской области находится в Бердске. Станиславу Беляеву, в свою очередь, помимо купленного с торгов здания на Восходе, также принадлежат и другие объекты коммерческой недвижимости в Новосибирске.