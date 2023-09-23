«Томскводоканал» подтвердил работу майнинг-фермы на водозаборе

Организатор майнинг-фермы использовал электричество новой котельной «Томскводоканала», расположенной в пригороде Томска.

Организация, осуществляющая деятельность в сфере майнинга, является энергопотребителем новой котельной «Томскводоканала» в селе Тимирязевское Томской области. Электричество потребляется во время пусконаладочных работ на газопоршневой установке. Об этом заявил представитель «Томскводоканала» РИА Томску.

«Необходимо отметить, что в ходе пусконаладочных работ газопоршневой установки необходим потребитель с большим энергетическим потенциалом, которым в настоящий момент согласованно и в рамках договорных отношений является сторонняя организация, осуществляющая деятельность в сфере майнинга», – рассказала собеседница агентства. Ее цитирует РИА Томск.

Ранее сообщалось, что жители села жалуются на постоянный шум со стороны газовой котельной, установленной на территории водозабора. По мнению жителей там работает майнинговая ферма. «Роспотребнадзор Томск» в своем ТГ-канале подтвердил 17 обращений граждан и готовящуюся проверку прокуратуры.

Напомним, что ранее СГК рассказало о планах по модернизацию теплосетей в Западной Сибири в 2024 году.