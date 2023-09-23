Федеральная сеть «Мидийное место» откроет 4 ресторана в Новосибирске

В Новосибирске на пересечении улице Фрунзе и Красного проспекта до конца года запустится первое заведение сети «Мидийное место». Об этом «Континенту Сибирь» сообщили в самой компании. На 2024 года запланировано открытие еще трех ресторанов под этим брендом.

На сегодня «Мидийное место», согласно сайту, представлено в 16 городах России, включая Москву, Санкт-Петербург, Сочи. В Сибири сеть работает только в Красноярске с одним заведением на проспекте Авиаторов. В меню ресторана представлены не только мидии в трех разных соусах (средняя цена – около 600 рублей), но и обычные салаты, крем-супы, клецки и другие блюда.

В Новосибирск сеть планирует выйти до конца текущего года. Первым будет запущено заведение на пересечении улице Фрунзе и Красного проспекта. Первоначально там располагалась New York Pizza, потом, после утраты франшизы в 2017 году, просто пиццерия, в 2022 году место заняла пекарня «Пеку-Пеку», однако в 2023 году она переехала в соседнее помещение вместо кофейни Siberian Story.

В 2024 году, как сообщили «Континенту Сибирь» в компании, планируется открыть еще 3 ресторана «Мидийное место» в Новосибирске. Их будет запускать по франшизе новосибирский партнер.

Учредителями ООО «Мидийное Место Новосибирск», по данным Rusprofile, в равных долях являются Николай Лузан, Владимир Борисов, Дмитрий Мачульский.

Напомним, что в этом году новосибирский ресторатор Сергей Цуркан запустил на Красном проспекте заведение «Мидии by Gusi». Кроме того, «Мидийная» работает на Гастрокорте Центрального рынка. Ранее на улице Сибревкома в ЖК «Флотилия» также функционировала устричная Oyster, однако в 2023 году уступила место кондитерской «Десертация».