Где в Новосибирске можно купить iPhone 15?

В Новосибирске начались продажи нового iPhone 15. Первыми получают новинку те, кто оформил предзаказ на сайте в интернете. «Континент Сибирь» изучил, где, за сколько и когда в Новосибирске можно стать обладателем нового гаджета из недружественной страны.

Интернет-магазин «М.Видео» предлагает модель Apple iPhone 15 с минимальной памятью 128 GB от 129 999 рублей и дороже (в зависимости от цвета), с памятью 256 GB от 139 999 рублей и дороже, а с памятью 512 GB от 169 999 рублей. Самая дорогая модель Apple iPhone 15 Pro Max Titanium с памятью 1 ТБ — 259 999 рублей. Купить (заказать) престижный гаджет можно уже сегодня, но получить позднее: самовывоз из 8 магазинов «М.Видео» в Новосибирске будет доступен начиная с 17 октября, а доставка с 18 октября.

По аналогичным ценам розничная сеть монобрендовых специализированных магазинов re:Store предлагает оформить заказ на iPhone 15 на сайте или в розничном магазине. Для оформления заказа требуется внести 100% предоплату. При оформлении заказа компания сообщает: «Как только мы будем готовы выполнить ваш заказ, мы проинформируем вас».

«Яндекс.Маркет» предлагает приобрести новые модели iPhone со 2 октября. Цены заявлены лишь на три модели и значительно выше. Например, модель Apple iPhone 15 Pro Max 256 ГБ, Dual: nano SIM + eSIM, черный титан предлагается за 416 990 рублей.

Интернет-магазин «МегаФона» выдал первый аппарат из новой серии iPhone 15 Pro Max, 256 Гб, Blue Titanium 22 сентября в салоне в ТРЦ «Авиапарк» в 12:00, сообщает пресс-служба компании. Выдачу предзаказов здесь планируют завершить в течение следующей недели, а после этого начать реализацию в классическом формате — через интернет-магазин и розницу. На этапе предзаказа смартфоны всех цветов серии будут представлены в объединенной розничной сети МегаФона и Yota по цене от 124 990 до 249 990 рублей. В частности, модель Apple iPhone 15 с памятью 128 GB будет стоить 124 990 рублей, а с памятью 512 GB — 169 990 рублей. Самая дорогая модель Apple iPhone 15 Pro Max Titanium с памятью 1 ТБ – 249 990 рублей.

Ранее «Континент Сибирь» рассказал о том, какой смартфон оказался самым популярным для мобильных игр.