В Авиакомпании «Уральские авиалинии» рассказали о дальнейшей судьбе воздушного судна Airbus A320, совершившего экстренную посадку на поле под Новосибирском 12 сентября, выполняя рейс Сочи — Омск.

«Самолёт пока будет оставаться на поле до момента его транспортировки. На это может потребоваться несколько месяцев, поэтому на воздушном судне необходимо выполнить работы по хранению, — сообщили в авиакомпании.

В данный момент вокруг самолёта устанавливается ограждение, оно должно быть готово к концу текущей недели. Самолёт круглосуточно находится под надзором охранного предприятия, для них установлены тёплые времянки на шесть человек.

По предварительной технической оценке специалистов, воздушное судно в хорошем состоянии. Самолёт не имеет серьезных повреждений и в будущем, скорее всего, сможет выполнять полёты. В процессе посадки в один из двигателей попало небольшое количество грунта, незначительно повреждены несколько лопаток вентилятора двигателя, развернута передняя стойка шасси. Была выявлена и устранена причина неисправности одной из гидросистем.

«Когда мы закончим оценку состояния силовых элементов, будем поэтапно заменять поврежденные элементы вентилятора двигателя. Программа работ уже есть, она включает оценку силовых элементов лайнера: узлы крепления шасси, замена элементов двигателя. Аппаратуру для проверки узлов и кронштейнов методом неразрушающего контроля мы отправили на место из Екатеринбурга», — добавили в пресс-службе «Уральских авиалиний».

С самолета были сняты только речевой и параметрический самописцы. Надувные трапы отправлены в Екатеринбург в авиационный технический центр, после их обслуживания они будут установлены обратно на борт. Для устойчивого положения на грунте были подготовлены деревянные платформы, на которые установили самолёт.

На месте работают три инженера авиационного технического центра авиакомпании. Они прибыли незамедлительно и пробудут до окончания работ и консервации самолёта. Дополнительные работы по диагностике будут выполнять ещё два специалиста.

Напомним, утром 12 сентября возвращавшийся из Сочи в Омск Airbus A320 не смог произвести посадку в аэропорту назначения из-за технических проблем. Экипаж принял решение уходить на запасной аэродром — новосибирский Толмачево, обладающий более длинной взлетно-посадочной полосой, которая могла бы позволить лайнеру затормозить после посадки, несмотря на неполадки. Однако запас топлива оказался недостаточным для осуществления этого плана, и экипаж был вынужден аварийно сажать самолет на поле в 180 км от Новосибирска, неподалеку от села Убинское. Никто из пассажиров и членов экипажа при посадке серьезно не пострадал.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что «Уральские авиалинии» перечислили все компенсационные выплаты пассажирам аварийного рейса.