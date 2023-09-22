Защита вице-мэра Новосибирска не смогла обжаловать приговор мирового судьи

22 сентября 2023 года Дзержинским районным судом города Новосибирска рассмотрена апелляционная жалоба на приговор мирового судьи 7-го судебного участка Дзержинского судебного района от 12 июля 2023 года в отношении вице-мэра города Артёма Скатова. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

«По итогам рассмотрения апелляционной жалобы приговор в отношении Скатова оставлен без изменения, апелляционная жалоба — без удовлетворения», — говорится в сообщении.

Приговор Артему Скатову был вынесен 12 июля 2023 года. Вице-мэр Новосибирска стал подозреваемым по уголовному делу о клевете в августе 2022 года. «Континент Сибирь» писал, что дело заведено по заявлению депутата Госдумы РФ Дмитрия Савельева, который счел клеветой опубликованную в анонимном телеграм-канале информацию о его якобы связи с крупной новосибирской строительной компанией. Следственные органы пришли к выводу, что этот текст там появился по инициативе Артема Скатова. 23 мая первые лица муниципалитета, депутаты горсовета и предпринимательского сообщества пришли на заседание, чтобы убедить суд в том, что информация, опубликованная в телеграм-канале, не является клеветой. Однако их показания не повлияли на позицию гособвинения.

26 июля защита Артема Скатова подала апелляцию в Дзержинский районный суд, в которой опротестовала решение мирового судьи 7-го судебного участка Дзержинского судебного района (суд признал вице-мэра виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 128.1 УК РФ (клевета) и назначил наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей).

Напомним, защита Скатова уже выигрывала апелляцию на решение мирового судьи об отстранении вице-мэра от должности в связи с рассмотрением уголовного дела о клевете. 20 апреля 2023 года Дзержинский районный суд признал незаконным решение об отстранении вице-мэра Новосибирска Артема Скатова от должности. С 21 апреля чиновник приступил к исполнению обязанностей в мэрии города.