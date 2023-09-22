Отбор заявок предпринимателей на получение субсидии осуществляло министерство экономического развития Новосибирской области и направляло заявку на участие в конкурсном отборе в федеральное ведомство. «Данная мера государственной поддержки предполагает субсидию на строительство модульных гостиниц в размере 50% от стоимости проекта или 1,5 млн рублей на номер, при этом не менее 50% стоимости вносит инвестор», – пояснил врио министра экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.

Он также подчеркнул, что получатель субсидии должен построить модульные гостиничные номера по проекту и обеспечить размещение туристов в течение 3-х лет. Субсидия выделяется долями в 2023 и 2024 годах – 207,3 млн и 166,6 млн рублей соответственно.

Благодаря господдержке за два года в загородном комплексе «Лаки Парк» возле пруда на реке Качимовка появится «Лаки Глэмпинг»: 51 дом-сфера и SPA-центр с открытым бассейном будут принимать туристов круглый год. В Бердске на берегу живописного озера с песчаным пляжем будет создан глэмпинг-парк «Голубое озеро» с 54 модульными домами из клееного бруса в стиле «барн-хаус». Курорт-отель «Форест кэмп» в Маслянино также получит субсидию из федерального центра – здесь появится 51 домик-неотипи со стенами из закаленного стекла для отдыха летом и зимой.

Номерной фонд расширит туристическая база «Шале Каракан» в селе Нижнекаменка Ордынского района: двухэтажные модульные дома с кухней, спальней, санузлом и балконом будут располагаться в сосновом бору Караканского леса. Проект экопарка «Коён» близ села Морозово предусматривает строительство домиков отдыха из природных материалов со спортивными и детскими площадками. В Заельцовском бору на территории экопарка «Чкаловские дачи» появится «Лесной экоотель» на 55 номеров с благоустроенной территорией и банным спа-комплексом. В Ленинском районе Новосибирска будет создана Территория отдыха «Медвежка» – 5 модульных домиков на берегу озера привлекут туристов, которые хотят провести выходные, не уезжая далеко из города.

Напомним, что по итогам 2022 года Новосибирская область заняла 12-е место в Национальном туристическом рейтинге привлекательности среди регионов России и только официально разместила более одного млн туристов. Объём средств, заложенных на реализацию госпрограммы «Развитие туризма», в 2022 году составил 104,7 млн рублей, в 2023 – 139,3 млн руб.