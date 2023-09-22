Сергей Сокол избран председателем Верховного Совета Хакасии

Сегодня, 22 сентября, на первой сессии Верховного Совета Республики Хакасия восьмого созыва депутаты избрали председателем республиканского парламента секретаря Хакасского реготделения политической партии «Единая Россия» Сергея Сокола. Об этом Сокол сообщил в своем телеграм-канале.

«Благодарю коллег за доверие! Впереди у нас много работы вместе с исполнительной властью региона. Напомню, что ранее нашей большой командой на федеральном уровне мы защитили Стратегию развития Хакасии до 2035 года, которую формировали вместе с жителями республики. Это тысячи рабочих мест, новые промышленные предприятия, развитие транспортной инфраструктуры, социальной сферы», — говорится в сообщении.

Напомним, что партия выдвигала кандидатуру Сергея Сокола на губернаторских выборах в Хакасии, однако он выбыл из предвыборной гонки по состоянию здоровья, после чего досрочно сложил полномочия депутата Госдумы и подал заявление на получение мандата Верховного Совета республики.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что глава Абакана Алексей Лемин уступил свой мандат муниципального депутата.