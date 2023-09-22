Производитель акриловых ванн стал сотым участником нацпроекта в Новосибирской области

Производитель изделий для ванных комнат «СибПласт» стал сотым предприятием в Новосибирской области, вступившим в национальный проект «Производительность труда». Компания планирует нарастить количество выпускаемых изделий в полтора раза.

ООО «СибПласт» – производит акриловые ванны и экраны, а также душевые поддоны из экологически чистого жесткого полиуретана. Товары продаются оптом и в розницу на территории всей страны, а также экспортируются в Казахстан, Белоруссию, Армению, Таджикистан, Молдову, Киргизию и др. страны.

Предприятие подписало соглашение с министерством экономического развития Новосибирской области, которое курирует нацпроект в регионе. Также соглашение подписано с областным Агентством инвестиционного развития – эксперты Регионального центра компетенций АИР будут помогать команде предприятия оптимизировать процессы.

«Уже несколько лет мы активно развиваем производство: создаем новые рабочие места, закупаем новое оборудование, строим дополнительные складские и производственные помещения, увеличиваем ассортимент выпускаемой продукции. Сейчас пришло понимание, что нам необходимо выстраивать потоки таким образом, чтобы высокопроизводительное оборудование и люди работали с максимальной производительностью, без потери рабочего времени. Основная цель участия в проекте – увеличение количества выпускаемой продукции на 50% – до 20 тысяч изделий в месяц. Для этого необходимо приобрести новое оборудование, модернизировать действующие производственные линии, поэтому мы рассчитываем получить льготный займ от ФРП», – подчеркнул коммерческий директор предприятия Алексей Зиборов.

В ближайшее время в компании стартует обучение сотрудников инструментам бережливого производства, после чего начнутся диагностика и оптимизация потока производства акриловых ванн – от формования до контроля качества изделий. Чтобы повысить производительность труда, в компании планируется сократить сроки изготовления продукции, выстроить чёткую систему приоритетности выполнения заказов, грамотно организовать рабочее протранство в цехах.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что крупный производитель гофроупаковки увеличил эффективность в рамках нацпроекта.