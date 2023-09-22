Суд в Новосибирске избрал меру пресечения полицейским ОЭБиПК

Центральный районный суд города Новосибирска избрал меру пресечения в виде заключения под стражу троим сотрудникам регионального отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК), проходящим по делу о взяточничестве. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Постановлением Центрального районного суда города Новосибирска избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 20 ноября 2023 года в отношении начальника отделения N 3 ОЭБиПК УМВД РФ по городу Новосибирску Максима Абрамова, бывшего начальника ОЭБиПК управления МВД по Новосибирску Андрея Хомина и заместителя начальника ОЭБиПК управления МВД по Новосибирску Сергея Шило, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично или через посредника за совершение заведомо незаконных действий).

Как сообщалось ранее, сотрудники новосибирского регионального отдела экономической безопасности и противодействия коррупции получили взяток от бизнесменов на общую сумму более 3,2 млн рублей.

«Ряд лиц из числа сотрудников новосибирского УБЭП были привлечены к уголовной ответственности. В текущем году было возбуждено восемь эпизодов. Сумма взяток составляет 3 млн 290 тыс. рублей. Фактически, если сложить все эпизоды, это является самой крупной взяткой в этом году», — рассказывал начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Новосибирской области Павел Илык в пресс-центре ТАСС.

Напомним, что 20 декабря 2022 года начальника отдела по экономической безопасности и противодействию коррупции Центрального райотдела новосибирской полиции Александра Умерова задержали силовики по подозрению в покровительстве игорному бизнесу. Следователи предполагали, что он получал взятки.

18 сентября 2023 года Дзержинский районный суд города Новосибирска продлил срок содержания под стражей до 20 ноября текущего года в отношении Александра Умерова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ. Предполагаемый взяткодатель Владимир Костюченко, обвиняемый по ч. 3 ст. 291 УК РФ, также был заключен под стражу в декабре 2022 года. В последствии Центральный райсуд отправил фигуранта под домашний арест, в августе 2023 года суд продлил срок содержания до 20 ноября 2023 года.

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