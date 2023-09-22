На Алтае за взятку осудят экс-главврача станции переливания крови

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главного врача бюджетного учреждения здравоохранения Республики Алтай «Станция переливания крови». Ему инкриминируют п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по региону.

Следствием установлено, что с мая 2016 года по декабрь 2018 года обвиняемый от представителя ООО «Данарт» лично частями получил в качестве взятки денежные средства на общую сумму 164 тыс. руб. за осуществление общего покровительства и содействие в заключении трех государственных контрактов и шести договоров на оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию медицинской техники.

Помимо этого, следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый признал вину полностью.

Уголовное дело в отношении взяткодателя находится в суде на рассмотрении.

По данным Rusprofile ООО «Данарт» зарегистрировано 21 апреля 2011 года в городе Горно-Алтайске. Основным видом деятельности компании является торговля оптовая фармацевтической продукцией. Руководитель организации: генеральный директор Наталия Комиссарова. Согласно данным ЕГРЮЛ учредителем ООО «Данарт» является 1 физическое лицо: Николай Комиссаров. Организация являлась поставщиком в 258 государственных контрактах на сумму 232 714 953 руб.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что красноярского бизнесмена заочно осудят за взятку экс-прокурору.