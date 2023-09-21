Красноярского бизнесмена заочно осудят за взятку экс-прокурору

Заместитель Генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении учредителя строительной фирмы города Красноярска Алексея Подсохина, который передал с помощью посредников взятку в размере 500 тысяч рублей экс-прокурору Березовского района Красноярского края. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Генпрокуратуры РФ по СФО.

Бизнесмен рассчитывал ежемесячно передавать прокурору района такую сумму в качестве платы за общее покровительство его бизнесу.

Еще до возбуждения уголовного дела Подсохин выехал за пределы Российской Федерации и стал скрываться от правосудия. Находясь за границей, рассчитывая избежать уголовной ответственности за совершение особо тяжкого коррупционного преступления, он получил гражданство иностранного государства.

Однако он не учел, что в соответствии с положениями статьи 247 УПК РФ судебное разбирательство в исключительных случаях по уголовным делам о тяжких и особо тяжких преступлениях может проводиться в отсутствие подсудимого, который скрывается за пределами территории РФ и уклоняется от явки в суд, если лицо не было привлечено к уголовной ответственности на территории иностранного государства по данному уголовному делу.

Бизнесмену инкриминировали пункт «б» части 4 статьи 291 УК РФ — дача взятки должностному лицу через посредников, совершенная в крупном размере. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет со штрафом в размере до 30 млн рублей. На имущество обвиняемого наложен арест стоимостью более 57 млн рублей. После вручения обвинительного заключения его защитнику уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в суд.

В июле 2023 года Советский районный суд Красноярска признал бывшего прокурора Березовского района Бекхана Аслаханова виновным по делу о взяточничестве и приговорил его к 10,5 года колонии строгого режима со штрафом 6 млн рублей.

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