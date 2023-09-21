Каждый заемщик из Сибири в среднем имеет более двух кредитов

Долговая нагрузка жителей Сибири продолжает увеличиваться — за год среднее количество кредитов на одного заемщика выросло на 5%. Среди лидеров по количеству кредитов на дебиторов в России оказался Сибирский регион.

Среднее количество кредитов на одного заемщика из Сибирского федерального округа (СФО) продолжает увеличиваться — около 2,36 кредита по состоянию на август 2023 года. В аналогичном периоде прошлого года показатель был 2,33, то есть рост составил 5%. Об этом рассказало «Континенту Сибирь» Национальное бюро кредитных историй, которому передали данные 4000 кредиторов.

Рост количества кредитов наблюдался только в Кемеровской и Томской областях, а также в Красноярском крае (+0,1 ед.). Кемеровская область стала лидером в рейтинге по количеству кредитов в России наравне с Тюменской областью и Ханты-Мансийским автономным округом.

Динамика среднего количества розничных кредитов на одного заемщика в регионах СФО в 2022–2023 гг., ед. По регионам на 01.08.22, ед. на 01.08.23, ед. Динамика, в ед. (кредитах) Алтайский край 2,3 2,3 0,0 Иркутская область 2,4 2,4 0,0 Кемеровская область 2,4 2,5 0,1 Красноярский край 2,3 2,4 0,1 Новосибирская область 2,4 2,4 0,0 Омская область 2,3 2,3 0,0 Республика Алтай 2,3 2,3 0,0 Республика Тыва 2,2 2,2 0,0 Республика Хакасия 2,4 2,4 0,0 Томская область 2,3 2,4 0,1

В НБКИ отметили, что на начало августа 2023 года в целом по стране наибольшее среднее количество кредитов на одного заемщика было зафиксировано у граждан в возрастном диапазоне от 25 до 30 лет — 2,7 кредита. На эту же возрастную группу граждан пришелся и наибольший рост данного показателя (+0,2 ед.) за последний год. В свою очередь наименьшее значение среднего количества действующих кредитов отмечено у заемщиков старше 65 лет (1,8 кредита).

«Несмотря на то что общая динамика показателя среднего количества кредитов на одного заемщика по-прежнему остается незначительной, в некоторых возрастных группах «молодых» граждан отмечается повышенная кредитная активность. Говорить о серьезных проблемах здесь пока рано, но в будущем у граждан с большим количеством необеспеченных кредитов могут возникнуть сложности как при их обслуживании, так и при получении в будущем ипотеки или автокредитов», — рассказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. Его слова приводит пресс-служба компании.

Напомним, что ранее стало известно, что два сибирских региона стали лидерами по росту количества взятых микрозаймов в России.