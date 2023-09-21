Каждый заемщик из Сибири в среднем имеет более двух кредитов

Долговая нагрузка жителей Сибири продолжает увеличиваться — за год среднее количество кредитов на одного заемщика выросло на 5%. Среди лидеров по количеству кредитов на дебиторов в России оказался Сибирский регион.
Среднее количество кредитов на одного заемщика из Сибирского федерального округа (СФО) продолжает увеличиваться — около 2,36 кредита по состоянию на август 2023 года. В аналогичном периоде прошлого года показатель был 2,33, то есть рост составил 5%. Об этом рассказало «Континенту Сибирь» Национальное бюро кредитных историй, которому передали данные 4000 кредиторов.
Рост количества кредитов наблюдался только в Кемеровской и Томской областях, а также в Красноярском крае (+0,1 ед.). Кемеровская область стала лидером в рейтинге по количеству кредитов в России наравне с Тюменской областью и Ханты-Мансийским автономным округом.
|По регионам
|на 01.08.22, ед.
|на 01.08.23, ед.
|Динамика, в ед. (кредитах)
|Алтайский край
|2,3
|2,3
|0,0
|Иркутская область
|2,4
|2,4
|0,0
|Кемеровская область
|2,4
|2,5
|0,1
|Красноярский край
|2,3
|2,4
|0,1
|Новосибирская область
|2,4
|2,4
|0,0
|Омская область
|2,3
|2,3
|0,0
|Республика Алтай
|2,3
|2,3
|0,0
|Республика Тыва
|2,2
|2,2
|0,0
|Республика Хакасия
|2,4
|2,4
|0,0
|Томская область
|2,3
|2,4
|0,1
В НБКИ отметили, что на начало августа 2023 года в целом по стране наибольшее среднее количество кредитов на одного заемщика было зафиксировано у граждан в возрастном диапазоне от 25 до 30 лет — 2,7 кредита. На эту же возрастную группу граждан пришелся и наибольший рост данного показателя (+0,2 ед.) за последний год. В свою очередь наименьшее значение среднего количества действующих кредитов отмечено у заемщиков старше 65 лет (1,8 кредита).
«Несмотря на то что общая динамика показателя среднего количества кредитов на одного заемщика по-прежнему остается незначительной, в некоторых возрастных группах «молодых» граждан отмечается повышенная кредитная активность. Говорить о серьезных проблемах здесь пока рано, но в будущем у граждан с большим количеством необеспеченных кредитов могут возникнуть сложности как при их обслуживании, так и при получении в будущем ипотеки или автокредитов», — рассказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. Его слова приводит пресс-служба компании.
Напомним, что ранее стало известно, что два сибирских региона стали лидерами по росту количества взятых микрозаймов в России.