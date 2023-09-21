Авиакомпания «Уральские авиалинии» перечислила все компенсационные выплаты по заявкам пассажиров рейса Сочи-Омск. Airbus A320, выполнявший аварийный рейс, совершил экстренную посадку на поле под Новосибирском 12 сентября. Об этом сообщили в телеграм-канале авиакомпании.

«На данный момент компенсация в размере 100 000 рублей уже перечислена 128 пассажирам. Денежные средства поступят на счета в течение 5-10 дней в зависимости от эмитента банка. По состоянию на 21 сентября в авиакомпанию «Уральские авиалинии» было подано 128 заявок. Все заявки обработаны», — говорится в сообщении. Всего на борту самолета находился 161 пассажир.

Напомним, утром 12 сентября возвращавшийся из Сочи в Омск Airbus A320 не смог произвести посадку в аэропорту назначения из-за технических проблем. Экипаж принял решение уходить на запасной аэродром — новосибирское Толмачево, обладающее более длинной взлетно-посадочной полосой, которая могла бы позволить лайнеру затормозить после посадки, несмотря на неполадки. Однако, запас топлива оказался недостаточным для осуществления этого плана и экипаж был вынужден аварийно сажать самолет на поле в 180 км от Новосибирска, неподалеку от села Убинское. Никто из пассажиров и членов экипажа при посадке серьезно не пострадал. Причиной инцидента стала, по предварительным данным, неисправность гидравлической системы лайнера.

На прошлой неделе появилась информация о том, что владелец поля, куда приземлился авиалайнер и администрация Убинского района планируют взыскать с авиакомпании ущерб, нанесенный почве и посевам. Некоторое время спустя один из депутатов Госдумы предложил лишить «Уральские авиалинии» лицензии.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что авиакомпания S7 оштрафована за отказ пассажирам в авиаперевозках.